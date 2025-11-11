Эксклюзивы PS5 всё ещё в моде: Sony раскрыла продажи Ghost of Yotei за первый месяц

Японская корпорация Sony в рамках отчёта за второй квартал текущего финансового года поделилась информацией о первых успехах приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Yotei от разработчиков из студии Sucker Punch Productions.

Как стало известно из документа, суммарные мировые продажи Ghost of Yotei по состоянию на 2 ноября (то есть за первые 32 дня после официального релиза) превысили 3,3 млн копий.

Для сравнения: предшественница Ghost of Yotei в лице Ghost of Tsushima стартовала более резво. За первые три дня игру купили 2,4 млн человек, а по итогам четырёх месяцев показатель превысил 5 млн.

События Ghost of Yotei разворачиваются в 1603 году — спустя более 300 лет после Ghost of Tsushima — на острове Эдзо (в будущем Хоккайдо) в районе горы Ётей. Игрокам достаётся роль бродячей воительницы по имени Ацу.

По сюжету бандиты из «Ётейской шестёрки» убили семью Ацу и оставили девочку умирать, но она выжила и задалась целью покарать убийц. Делать это можно в нелинейном порядке.

Игра предлагает наибольший уровень свободы в истории Sucker Punch, вдохновлённую классическими фильмами о самураях боевую систему и фоторежим. В 2026 году Ghost of Yotei получит бесплатный мультиплеерный режим Legends.

Ghost of Yotei вышла 2 октября только на PS5. Критики приняли новинку теплее, чем Ghost of Tsushima. ПК-версия не подтверждена, хотя прошлая игра в своё время до PC добралась (с четырёхлетним опозданием).