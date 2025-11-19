Сегодня 20 ноября 2025
Новости Software
«Столько циников!»: глава ИИ Microsoft раскритиковал недовольных нашествием ИИ-агентов в Windows

Недавнее заявление Microsoft о намерении внедрять в Windows всё больше функций на базе искусственного интеллекта, чтобы в будущем платформа превратилась в агентскую ОС, вызвало массу негативных отзывов со стороны пользовательского сообщества. Теперь же своё мнение по данному вопросу высказал глава ИИ-подразделения Microsoft Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman), заявив, что его поражают люди, которые не впечатлены возможностью свободного общения с ИИ.

Источник изображений: BoliviaInteligente / unsplash.com

«Боже, сколько же здесь циников! Меня просто умиляет, когда я слышу, как люди называют ИИ разочаровывающим. Я вырос, играя в "Змейку" на телефоне Nokia! Меня поражает, что люди не впечатлены тем, что мы можем свободно разговаривать со сверхумным ИИ, который может генерировать любое изображение или видео», — написал Сулейман в одном из постов в социальной сети X.

Сулейман высказался вскоре после того, как публикация главы Windows Павана Давулури (Pavan Davuluri) о стремлении Microsoft сделать из Windows агентскую ОС вызвала негативную реакцию пользователей. За публикацией Давулури последовало столько критики, что в конечном счёте ему пришлось отключить возможность комментирования своего поста. Однако позже Давулури всё же заявил, что Microsoft обращает внимание на реакцию сообщества и учитывает отзывы пользователей в своей работе.

Любопытно, что пост Сулеймана совпал по времени с публикацией The Verge, в которой говорилось о том, что в ходе тестирования ИИ-помощника Microsoft Copilot было выявлено несоответствие между его реальными возможностями и тем, что демонстрируется в рекламе. В отчёте журналистов отмечалось, что в большинстве случаев Copilot не мог полноценно выполнять те же пользовательские запросы, которые представлены в маркетинговых материалах.

Сейчас для Microsoft наступило крайне неудачное время для скандалов, связанных с ИИ, поскольку компания недавно анонсировала новый слоган для Windows: «Ваше рабочее пространство для ИИ». Софтверный гигант продолжает реализацию плана по превращению Windows в агентскую ОС, стремясь наводнить её ИИ-агентами, способными выполнять разнообразные задачи самостоятельно. Компания уже начала внедрять агентов в систему — они появились в тестовой сборке Windows 11 Insider Build 26220.7262, а полноценный релиз агентных функций ожидается в 2026 году (вероятно, в версии 26H1). Однако, учитывая текущее состояние ИИ в целом, и Copilot в частности, этот план сейчас кажется малореалистичным.

Похоже, что у Microsoft возникли проблемы с восприятием обратной связи. На фоне того, как репутация Windows достигла исторического минимума, одержимость компании искусственным интеллектом в глазах многих пользователей выглядит неуместной. Вероятно, компании следовало бы сосредоточить больше внимания на решении фундаментальных проблем операционной системы, но вместо этого она занята тем, что пытается внедрить ИИ в каждый элемент интерфейса программной платформы.

Глава подразделения Windows заявил, что у Microsoft есть понимание того, что «предстоит много работы» для улучшения Windows для опытных пользователей и разработчиков. Возможно, это означает, что компания всё же планирует сосредоточиться не только на ИИ. Однако за последний год Microsoft фактически превратилась в ИИ-компанию, поэтому сложно представить, что в будущем пользователи смогут увидеть ОС, не перегруженную интеллектуальными функциями. Пост Сулеймана лишь подтверждает это и указывает на то, что он верит в будущее, где нейросети будут затрагивать все аспекты жизни и присутствовать во всём программном обеспечении. В каком направлении продолжит развиваться Windows, покажет время, но отзывы пользователей говорят о том, что далеко не все рады движению в сторону агентской ОС.

Теги: windows, microsoft, искусственный интеллект
