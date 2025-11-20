Сегодня 20 ноября 2025
Это другое: глава Nvidia отверг опасения по поводу формирования ИИ-пузыря

По традиции, выступление главы и основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на квартальном отчётном мероприятии компании было заряжено таким оптимизмом, что её акции успели вырасти в цене на 2,85 % до закрытия торгов и ещё на 5,08 % после. Опасения по поводу формирования ИИ-пузыря на рынке глава Nvidia решительно отмёл, подчеркнув, что мы сейчас являемся свидетелями других тенденций.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

«Об ИИ-пузыре много говорят. С нашей точки зрения, мы наблюдаем что-то совершенно отличное», — заявил Дженсен Хуанг. Он привёл как минимум три аргумента в поддержку своей точки зрения во время выступления на квартальном отчётном мероприятии. Прежде всего, в сфере обработки данных, рекламных рекомендаций, поисковых систем и проектирования профессиональные пользователи нуждаются в GPU, поскольку для работы им требуется искусственный интеллект. По этой причине прежняя вычислительная инфраструктура во время очередной модернизации будет переходить на чипы Nvidia.

Во-вторых, как считает Хуанг, ИИ не просто будет встроен в существующие приложения, а позволит создавать полностью новые. В-третьих, по его мнению, «агентский ИИ», способный работать без особого вмешательства со стороны пользователя, получит возможности рассуждения и планирования, а для этого ему потребуется ещё больше вычислительных мощностей. Само собой, Хуанг добавил, что только его компания может покрыть все три перечисленные потребности. Каждый из трёх перечисленных факторов динамики, по его словам, будет способствовать развитию инфраструктуры в ближайшие годы.

Глава Nvidia также подчеркнул, что даже без учёта новых бизнес-моделей, ускорители этой марки позволяют облачным гигантам увеличивать собственную выручку, поскольку они лежат в основе рекомендательных алгоритмов и помогают продавать больше рекламы. Как считает Хуанг, люди скоро начнут понимать, что происходит в основе бума ИИ, не ограничиваясь упрощённой оценкой капитальных затрат и инвестиций. Финансовые ресурсы клиентов Nvidia руководителя компании не слишком беспокоят, а финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) добавила, что количество сделок и объёмы заказов на поставку ускорителей Nvidia будут только расти. В течение текущего и следующего годов компания рассчитывает выручить $500 млрд от реализации ускорителей для инфраструктуры ИИ.

nvidia, ии, акции, дженсен хуанг
