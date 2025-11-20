UBTech удесятерит выпуск гуманоидных роботов в 2026-м — и хочет снизить их себестоимость до $20 000

Китайские производители человекоподобных роботов стараются не отставать от Tesla в плане демонстрации амбиций, и одним из критериев будущего успеха считают способность снизить себестоимость такого изделия до $20 000 за штуку. Помимо Xpeng, в достижение подобной цели верит и китайская UBTech, если полагаться на заявления руководства компании, приводимые ресурсом South China Morning Post.

В следующем году, как сообщил директор UBTech по брендингу Майкл Там (Michael Tam) в интервью этому изданию, компания в следующем году намеревается увеличить объём выпуска человекоподобных роботов в десять раз до 5000 штук, а по итогам 2027 года удвоить его до 10 000 штук. В условиях массового производства электроники в Китае, по словам представителя компании, себестоимость продукции снижается на 20 % ежегодно. До конца текущего года UBTech поставит для использования на производстве 500 человекоподобных роботов.

Теоретически, компания рассчитывает на ежегодное снижение себестоимости таких роботов на 20 или 30 % в год. Примерно в период между 2027 и 2030 годами, по прогнозам руководства UBTech, себестоимость изготовления человекоподобного робота удастся опустить ниже $20 000. Сейчас спрос на такую продукцию уже значительно превышает возможности производителя, по словам представителя UBTech. Более 90 % компонентов, необходимых для производства человекоподобных роботов, изготавливаются на территории Китая. В эту статистику не входят разве что некоторые вычислительные компоненты. Разработанный UBTech человекоподобный робот Walker S2 уже продемонстрировал способность самостоятельно менять свои подзаряжаемые батареи. Это значительно повышает автономность его работы, поскольку слишком тяжёлые аккумуляторы повышают вес робота и его себестоимость, а слишком компактные не дают ему непрерывно работать без подзарядки.

UBTech уже набрала заказов на поставку Walker S2 на общую сумму более $112 млн. Их планируется применять как в центрах обработки данных, так и при сборке автомобилей, помимо прочего. За последние 20 месяцев роботы прошли обучение на предприятиях FAW, Audi, Volkswagen, BAIC, Geely и BYD, которые как раз специализируются на выпуске автомобилей. В сфере логистики испытаниями роботов этой модели занималась компания SF Express. Контрактный производитель электроники Foxconn тоже не остался в стороне от испытаний. В основном такие роботы сейчас применяются для переноски материалов и деталей, их сортировки, а также контроля качества продукции. Чем больше становится сфера применения роботов, тем быстрее совершенствуется управляющее программное обеспечение. Массовое производство Walker S2 стартовало в середине этого месяца. В течение десяти лет UBTech рассчитывает усовершенствовать роботов до такой степени, которая позволит безопасно применять их в домашнем хозяйстве.