Спустя всего месяц Battlefield 6 вырвалась в лидеры самых продаваемых игр за 2025 год в США

Аналитик Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) рассказал о самых продаваемых видеоиграх в США за октябрь. Военный шутер Battlefield 6 от Electronic Arts и разработчиков из Battlefield Studios не оставил шанса конкурентам.

Источник изображения: Electronic Arts

Battlefield 6 возглавила американский рейтинг продаж видеоигр (в денежном эквиваленте) за период с 5 октября по 1 ноября на PC, PlayStation и Xbox. На консолях Nintendo первенствовала Pokemon Legends: Z-A.

Достигнутый результат позволил Battlefield 6 выбиться в лидеры игровых бестселлеров США за 2025 год (тоже в денежном эквиваленте) спустя месяц на рынке. Игра является самой продаваемой на PC и Xbox, а на PlayStation лидирует NBA 2K26.

Рейтинг продаж видеоигр в США за октябрь и 2025 год (источник изображения: Mat Piscatella‬ в Bluesky)

Как отмечает Пискателла, за месяц Battlefield 6 продалась в США лучше, чем любая другая полноценная премиальная игра за тот же промежуток времени на протяжении последних трёх лет.

Лучше, чем у Battlefield 6, результат по итогам одного месяца продаж в США показала игра из стана главного конкурента франшизы Electronic Arts — Call of Duty: Modern Warfare 2 в октябре 2022 года.

Источник изображения: Electronic Arts

Ранее сообщалось, что продажи Battlefield 6 по всему миру за три дня с релиза составили 7 миллионов копий. А недавно Electronic Arts назвала игру «самым продаваемым шутером» 2025 года.

Battlefield 6 дебютировала 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. 28 октября в игре стартовала королевская битва Battlefield: RedSec и первый сезон, в рамках которого на днях вышло контентное обновление California Resistance.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер
