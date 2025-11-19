Сегодня 19 ноября 2025
EA объявила о победе над Call of Duty — компания назвала Battlefield 6 «самым продаваемым шутером» 2025 года

Военный шутер Battlefield 6 от разработчиков из объединения Battlefield Studios уже стал самой быстро продаваемой игрой во франшизе, а теперь, согласно издательству Electronic Arts, записал на свой счёт ещё одно достижение.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Как подметили журналисты издания CharlieIntel, с недавних пор в разделе Battlefield на официальном сайте Electronic Arts отображается уведомление с благодарностью от разработчиков Battlefield 6.

«Спасибо, что сделали Battlefield 6 самым продаваемым шутером года», — гласит обращение. Ранее сообщалось, что продажи игры за три дня с релиза составили 7 миллионов копий.

Уходящий год оказался богат на громкие шутеры от первого лица. Помимо Battlefield 6, за последние 11 месяцев успели выйти Doom: The Dark Ages, Killing Floor 3, Borderlands 4, перезапуск Painkiller, Call of Duty: Black Ops 7 и другие.

Создатели Doom: The Dark Ages продажами не делятся, результаты Killing Floor 3 и Borderlands 4 в разной степени разочаровали руководителей, а авторы Painkiller и Call of Duty: Black Ops 7 об успехах своих проектов пока не рассказывали.

В последние годы обычно игры Call of Duty становились самыми продаваемыми (не только в жанре, а в целом) за год, однако Black Ops 7 рекорды популярности пока не бьёт (даже наоборот) и уже уступает Battlefield 6 в чарте бестселлеров Steam.

Battlefield 6 дебютировала 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. 28 октября в игре стартовала королевская битва Battlefield: RedSec и первый сезон, в рамках которого накануне вышло обновление California Resistance.

battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер
