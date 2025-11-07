Сегодня 07 ноября 2025
Продажи Borderlands 4 не впечатляют, но GTA V продолжают покупать: Take-Two Interactive отчиталась об успешном квартале

Американская компания Take-Two Interactive отчиталась об успехах за второй квартал 2026 финансового года, обновила данные о продажах своих главных франшиз и прокомментировала первые результаты игровых новинок.

Источник изображений: Steam

Чистая прибыль Take-Two за второй квартал составила $1,77 млрд (на 31 % лучше прошлогоднего результата), а чистые убытки сократились с $365,5 млн до $133,9 млн. Чистые поступления достигли $1,96 млрд (на 33 % выше, чем в 2024-м).

Результаты превзошли прогнозы компании. На фоне успешного квартала Take-Two теперь ожидает чистые поступления по итогам 2026 финансового года на уровне $6,4−6,5 млрд, что на 14 % выше прошлогоднего показателя.

Количество подписчиков GTA+, куда теперь входит доступ к GTA Online, увеличилось на 20 % по сравнению с 2024 годом

Значительный вклад в успехи Take-Two на протяжении второго квартала внесла Grand Theft Auto V. Продажи превышают уже 220 млн — неудивительно, что компания готова переносить GTA VI, пока Rockstar не будет удовлетворена качеством игры.

Успехи основных франшиз Take-Two:

  • продажи игр серии Grand Theft Auto составляют без малого 460 млн копий;
  • Red Dead Redemption — 106 млн копий (79 млн из них пришлось на RDR 2);
  • NBA 2K — 167 млн (5 млн у NBA 2K26);
  • Borderlands — 99 млн копий;
  • Sid Meier’s Civilization — почти 80 млн.

Что касается новинок, то Mafia: The Old Country ожидания Take-Two превзошла, NBA 2K26 показала «грандиозный» результат, а стартовые продажи Borderlands 4 оказались слабее, чем рассчитывали в компании (всё из-за «проблем игры в Steam»).

Судя по отчёту, нелинейный шутер Judas от команды создателя BioShock Кена Левина (Ken Levine) выйдет до 31 марта 2028 года. В этом же промежутке ожидается условно-бесплатный геройский шутер Project Ethos от 31st Union.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
grand theft auto v, red dead redemption, rockstar games, take-two interactive, продажи игр
← В прошлое

