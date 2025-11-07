Take-Two Interactive: успех Mafia: The Old Country доказал, что на рынке есть место хорошим сюжетным играм

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью The Game Business прокомментировал успехи криминального боевика Mafia: The Old Country от издательства 2K и разработчиков из Hangar 13.

Напомним, критики оценили Mafia: The Old Country на 73−74 %, а пользователи Steam — на 69 % («смешанные» отзывы). Продажи не раскрывались, но, по данным аналитиков, игру купили 1,2 млн человек.

По словам Зельника, Mafia: The Old Country превзошла ожидания руководства Take-Two Interactive (информации о продажах до сих пор нет) и доказала, что на рынке есть место подобным проектам.

«Подтвердилось то, о чём мы подозревали. Если дать потребителям отличный сюжетный опыт — весёлый, умеренного размера и по разумной цене, — можно рассчитывать на идеальный результат», — заявил Зельник.

События Mafia: The Old Country разворачиваются в Сицилии образца начала XX века. Бедный шахтёр и сирота Энцо Фавара по иронии судьбы получает шанс присоединиться к мафиозной семье дона Торризи.

Проект представляет собой сконцентрированное линейное приключение без открытого мира или мультиплеера. Стоимость Mafia: The Old Country составила нехарактерные для современных блокбастеров $50.

Mafia: The Old Country вышла 8 августа на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Похоже, на продолжение игра уже заработала — если верить исполнительнице роли Изабеллы, Hangar 13 получила одобрение на разработку следующей части.