Pornhub призвал Apple, Google и Microsoft встроить проверку возраста прямо в смартфоны и ПК

Aylo, материнская компания Pornhub, Brazzers, Redtube и YouPorn, настоятельно рекомендует Apple, Google и Microsoft использовать альтернативный способ для ограничения доступа несовершеннолетних к просмотру взрослого контента на основе проверки на устройствах пользователей. Aylo утверждает, что законы США и Великобритании о проверке возраста привели к резкому падению трафика у легальных поставщиков контента для взрослых, что на руку пиратам и киберпреступникам.

Aylo настоятельно рекомендовала технологическим гигантам внедрить проверку возраста на основе устройств в своих магазинах приложений и во всех операционных системах. «Мы решительно поддерживаем инициативу по защите несовершеннолетних в интернете, — говорится в письме главного юридического директора компании Энтони Пенхейла (Anthony Penhale). — Однако мы обнаружили, что подходы к проверке возраста на основе сайтов в корне ошибочны и контрпродуктивны».

Пенхейл утверждает, что методы проверки возраста на основе сайтов «не достигли своей главной цели: защитить несовершеннолетних от доступа к материалам, не соответствующим их возрасту». По его словам, аутентификация на основе устройств — лучшее решение этой проблемы, поскольку после определения возраста зрителя с помощью телефона или планшета информация о его возрасте может быть передана через API сайтам для взрослых.

В США и Великобритании последовательно принимаются законы о проверке возраста, которые требуют от пользователей перед просмотром сексуально откровенного контента подтвердить свой возраст при помощи удостоверения личности или других документов. В настоящее время 25 штатов США ввели ту или иную форму проверки личности, в каждом из которых действуют свои правила.

Выполняя требования этих законов Pornhub столкнулся с резким (на 80 %) падением трафика. По утверждению компании, пользователи из-за угрозы их конфиденциальности начинают искать контент для взрослых на платформах, не соблюдающих законы. Вице-президент по бренду и сообществу Pornhub Алекс Кекеси (Alex Kekesi) утверждает, что компания «наблюдает экспоненциальный рост числа поисков альтернативных сайтов для взрослых без возрастных ограничений и каких-либо стандартов безопасности».

Представитель Google Карл Райан (Karl Ryan) прокомментировал обращение Pornhub следующим образом: «Google стремится защищать детей в интернете, в том числе разрабатывая и внедряя новые инструменты контроля возраста, такие как наш API Credential Manager […]. Мы не допускаем приложения для взрослых развлечений в Google Play и хотели бы подчеркнуть, что некоторым высокорискованным сервисам, таким как Aylo, всегда необходимо инвестировать в специальные инструменты для выполнения своих юридических и административных обязательств».

Microsoft от комментариев отказалась, сославшись на свою недавнюю публикацию с рекомендациями по политике, в которой говорится, что «контроль возраста должен применяться на уровне сервиса, учитывать конкретные функции дизайна, представляющие повышенный риск, и обеспечивать индивидуальный подход для детей».

Apple также не стала комментировать обращение Pornhub. По правилам Apple, дети младше 13 лет должны иметь детскую учётную запись, «которая изначально включает в себя такие средства защиты, как фильтры веб-контента и ограничения приложений», а подростки в возрасте от 13 до 17 лет обязаны использовать аналогичные меры защиты, соответствующие возрасту.

Недавние исследования Нью-Йоркского университета и некоммерческой организации государственной политики Phoenix Center показывают, что существующие законы о проверке возраста не работают, поскольку люди находят способы их обойти, в том числе используя VPN и обращаясь к сайтам, которые не регулируют свой контент.

«Проверка на платформах похожа на сухой закон, — утверждает директор по государственной политике «Коалиции за свободу слова» Майк Стабайл (Mike Stabile). — Мы наблюдаем, как поведение потребителей перенаправляется с легальных, соответствующих требованиям сайтов на иностранные сайты, которые не соблюдают никаких правил или законов». Он утверждает, что эти законы «удобны для преступников и ужасны для индустрии легального контента для взрослых».

С введением проверки возраста и общей деанонимизацией интернета эти проблемы становятся актуальными практически для всех. Нынешний всплеск законов о защите детей по всему миру приводит к значительным изменениям в том, как люди взаимодействуют с интернетом, и также влияет на индустрии, не связанные с порнографией, включая игры и социальные сети. Например, с 10 декабря в Австралии, в соответствии с правительственным запретом на социальные сети, дети младше 16 лет будут удалены из Facebook✴, Instagram✴ и Threads.

По словам Стабайла, в США «сторонники этих законопроектов в основном разделились на две группы: религиозные организации, которые не считают, что контент для взрослых должен быть легальным, и поставщики услуг по проверке возраста, которые хотят получить прибыль от ограничений в интернете». По его мнению, цель религиозных организаций — дестабилизировать индустрию для взрослых и отговорить взрослых от её использования, в то время как последние стремятся максимально расширить свой рынок, «даже если это означает сговор с правыми цензорами».

Он считает, что проблема в том, что законодатели с благими намерениями часто плохо разбираются в интернете: «Гораздо проще нападать на политическую грушу вроде Pornhub, чем на Apple или Google. Но если вы не учитываете реалии интернета, если ваше законодательство противоречит поведению потребителей, вы в конечном итоге создадите только неэффективные системы».