Сегодня 20 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Pornhub призвал Apple, Google и Microsof...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Pornhub призвал Apple, Google и Microsoft встроить проверку возраста прямо в смартфоны и ПК

Aylo, материнская компания Pornhub, Brazzers, Redtube и YouPorn, настоятельно рекомендует Apple, Google и Microsoft использовать альтернативный способ для ограничения доступа несовершеннолетних к просмотру взрослого контента на основе проверки на устройствах пользователей. Aylo утверждает, что законы США и Великобритании о проверке возраста привели к резкому падению трафика у легальных поставщиков контента для взрослых, что на руку пиратам и киберпреступникам.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Aylo настоятельно рекомендовала технологическим гигантам внедрить проверку возраста на основе устройств в своих магазинах приложений и во всех операционных системах. «Мы решительно поддерживаем инициативу по защите несовершеннолетних в интернете, — говорится в письме главного юридического директора компании Энтони Пенхейла (Anthony Penhale). — Однако мы обнаружили, что подходы к проверке возраста на основе сайтов в корне ошибочны и контрпродуктивны».

Пенхейл утверждает, что методы проверки возраста на основе сайтов «не достигли своей главной цели: защитить несовершеннолетних от доступа к материалам, не соответствующим их возрасту». По его словам, аутентификация на основе устройств — лучшее решение этой проблемы, поскольку после определения возраста зрителя с помощью телефона или планшета информация о его возрасте может быть передана через API сайтам для взрослых.

Источник изображения: pornhub.com

Источник изображения: pornhub.com

В США и Великобритании последовательно принимаются законы о проверке возраста, которые требуют от пользователей перед просмотром сексуально откровенного контента подтвердить свой возраст при помощи удостоверения личности или других документов. В настоящее время 25 штатов США ввели ту или иную форму проверки личности, в каждом из которых действуют свои правила.

Выполняя требования этих законов Pornhub столкнулся с резким (на 80 %) падением трафика. По утверждению компании, пользователи из-за угрозы их конфиденциальности начинают искать контент для взрослых на платформах, не соблюдающих законы. Вице-президент по бренду и сообществу Pornhub Алекс Кекеси (Alex Kekesi) утверждает, что компания «наблюдает экспоненциальный рост числа поисков альтернативных сайтов для взрослых без возрастных ограничений и каких-либо стандартов безопасности».

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Представитель Google Карл Райан (Karl Ryan) прокомментировал обращение Pornhub следующим образом: «Google стремится защищать детей в интернете, в том числе разрабатывая и внедряя новые инструменты контроля возраста, такие как наш API Credential Manager […]. Мы не допускаем приложения для взрослых развлечений в Google Play и хотели бы подчеркнуть, что некоторым высокорискованным сервисам, таким как Aylo, всегда необходимо инвестировать в специальные инструменты для выполнения своих юридических и административных обязательств».

Microsoft от комментариев отказалась, сославшись на свою недавнюю публикацию с рекомендациями по политике, в которой говорится, что «контроль возраста должен применяться на уровне сервиса, учитывать конкретные функции дизайна, представляющие повышенный риск, и обеспечивать индивидуальный подход для детей».

Apple также не стала комментировать обращение Pornhub. По правилам Apple, дети младше 13 лет должны иметь детскую учётную запись, «которая изначально включает в себя такие средства защиты, как фильтры веб-контента и ограничения приложений», а подростки в возрасте от 13 до 17 лет обязаны использовать аналогичные меры защиты, соответствующие возрасту.

Недавние исследования Нью-Йоркского университета и некоммерческой организации государственной политики Phoenix Center показывают, что существующие законы о проверке возраста не работают, поскольку люди находят способы их обойти, в том числе используя VPN и обращаясь к сайтам, которые не регулируют свой контент.

«Проверка на платформах похожа на сухой закон, — утверждает директор по государственной политике «Коалиции за свободу слова» Майк Стабайл (Mike Stabile). — Мы наблюдаем, как поведение потребителей перенаправляется с легальных, соответствующих требованиям сайтов на иностранные сайты, которые не соблюдают никаких правил или законов». Он утверждает, что эти законы «удобны для преступников и ужасны для индустрии легального контента для взрослых».

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

С введением проверки возраста и общей деанонимизацией интернета эти проблемы становятся актуальными практически для всех. Нынешний всплеск законов о защите детей по всему миру приводит к значительным изменениям в том, как люди взаимодействуют с интернетом, и также влияет на индустрии, не связанные с порнографией, включая игры и социальные сети. Например, с 10 декабря в Австралии, в соответствии с правительственным запретом на социальные сети, дети младше 16 лет будут удалены из Facebook, Instagram и Threads.

По словам Стабайла, в США «сторонники этих законопроектов в основном разделились на две группы: религиозные организации, которые не считают, что контент для взрослых должен быть легальным, и поставщики услуг по проверке возраста, которые хотят получить прибыль от ограничений в интернете». По его мнению, цель религиозных организаций — дестабилизировать индустрию для взрослых и отговорить взрослых от её использования, в то время как последние стремятся максимально расширить свой рынок, «даже если это означает сговор с правыми цензорами».

Он считает, что проблема в том, что законодатели с благими намерениями часто плохо разбираются в интернете: «Гораздо проще нападать на политическую грушу вроде Pornhub, чем на Apple или Google. Но если вы не учитываете реалии интернета, если ваше законодательство противоречит поведению потребителей, вы в конечном итоге создадите только неэффективные системы».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ обвинили в пиратстве порнофильмов для обучения ИИ
Южная Корея ввела уголовную ответственность за просмотр, хранение и распространение сексуальных дипфейков
В популярных материалах для обучения нейросетей нашли изображения сексуального насилия над детьми
Капитализация криптовалютного рынка рухнула на триллион долларов из-за падения биткоина
ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз
Google представила ИИ-поисковик научных работ, но его подход к ранжированию вызывают вопросы
Теги: порнография, сексуальный контент, возрастные ограничения, pornhub, apple, google, microsoft, законодательство, защита детей
порнография, сексуальный контент, возрастные ограничения, pornhub, apple, google, microsoft, законодательство, защита детей
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Ровер Perseverance нашёл на Марсе камень, которого там не должно было быть
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
В России подорожает вся техника и электроника: Госдума приняла закон о технологическом сборе
Смартфоны Poco F7 и Poco X7 Pro сочетают яркий дизайн с высокой производительностью
Супергеройская комедия Dispatch от ведущих разработчиков The Wolf Among Us достигла нешуточного успеха — два миллиона проданных копий за месяц
Pornhub призвал Apple, Google и Microsoft встроить проверку возраста прямо в смартфоны и ПК 7 мин.
За несколько часов до официального анонса THQ Nordic проговорилась о дате выхода Reanimal — кооперативного хоррора от авторов Little Nightmares 30 мин.
Спустя всего месяц Battlefield 6 вырвалась в лидеры самых продаваемых игр за 2025 год в США 60 мин.
Windows 1.0 вышла ровно 40 лет назад — ей хватало 256 Кбайт ОЗУ и одной дискеты 2 ч.
Spotify анонсировала функцию SongDNA — она расскажет о сэмплах в треке и каверах на него 2 ч.
«Открыть ворота»: грандиозная кампания «Империи бессмертных» скоро станет доступна владельцам Total War: Warhammer и Total War: Warhammer II 3 ч.
Капитализация криптовалютного рынка рухнула на триллион долларов из-за падения биткоина 3 ч.
Nvidia латает последствия октябрьского апдейта Windows 11 — драйвер GeForce Hotfix 581.94 уберёт просадки FPS 4 ч.
VK похвалилась ростом выручки на 10 % — наибольший рост показали «VK Видео» и «VK Клипы» 4 ч.
ИИ стал чаще ходить на российские сайты — поисковый трафик от нейросетей вырос в девять раз 5 ч.
Leica представила камеру Q3 Monochrom исключительно для чёрно-белой съёмки — и она на $1055 дороже цветной версии 46 мин.
Redragon выпустила Impact M908 SE — игровую мышь за $33 с 18 программируемыми кнопками для поклонников MMO 2 ч.
Intel подтвердила, что представит процессоры Core Ultra 300 на выставке CES 2026 в январе 2 ч.
Nokia меняет стратегию развития, сделав ставку на ИИ, ЦОД и 6G 2 ч.
После 10 месяцев работы на конвейере BMW у человекоподобных роботов Figure 02 начали отваливаться руки 3 ч.
Nvidia зарабатывает $4,4 млн на сотрудника — Netflix и Apple тоже в топе 3 ч.
Brookfield, NVIDIA и партнёры направят $100 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры и энергетики 4 ч.
Sunday представила похожего на лего-человечка робота Memo — он умеет загружать посудомойку и не только 4 ч.
PCIe 5.0, 14,5 Гбайт/с, до 30,72 Тбайт: Phison представила TLC SSD серий Pascari X201 и D201 5 ч.
UBTech удесятерит выпуск гуманоидных роботов в 2026-м — и хочет снизить их себестоимость до $20 000 5 ч.