В США предъявлены обвинения четверым предполагаемым организаторам контрабанды ускорителей Nvidia в Китай

Американские власти при участии зарубежных союзников стараются выявляет схемы, позволяющие организовать поставки ускорителей Nvidia из США в Китай в обход существующих экспортных ограничений. Фигурантами нового дела стали четверо подозреваемых, которые наладили такие поставки, им грозит до 20 лет тюрьмы.

Как поясняет Bloomberg, под следствием находятся двое граждан Китая и двое граждан США, которые действовали сообща с целью поставок ускорителей Nvidia, запрещённых к реализации в Китае, из США через Малайзию в качестве транзитной страны. Обвиняемые, по данным следствия, успели таким способом отправить в Китай нескольких сотен ускорителей Nvidia на сумму в несколько миллионов долларов США. Группа использовала фиктивный адрес во Флориде для организации этих поставок, не подавая заявки в Министерство торговли США на получение специальных экспортных лицензий, как того требует американское законодательство.

Представители Nvidia на запрос Bloomberg ответили следующим образом: «Экспортная система является очень строгой и всесторонней. Даже небольшие партии продуктов прежних поколений на вторичном рынке подвергаются строгой проверке и контролю». Это не первый случай выдвижения подобных обвинений в сфере нарушений экспортного контроля за поставками продукции Nvidia. В августе обвинения были предъявлены двум гражданам КНР, которые якобы использовали для таких поставок компанию, зарегистрированную в Калифорнии.

В случае с новыми обвинениями следствие утверждает, что зарегистрированная во Флориде компания никогда не занималась операциями с недвижимостью, как предполагал её официальный профиль, а использовалась в качестве прикрытия для организации поставок ускорителей Nvidia в обход санкций США с сентября 2023 года. Трое из обвиняемых искали покупателей в Китае, а четвёртый, являющийся американским предпринимателем, организовывал поставки через эту компанию во Флориде.

Следствие установило, что обвиняемым удалось отгрузить некоторое количество ускорителей A100 в Китай в период, когда они уже находились под запретом для экспорта на этом направлении. Предпринимались также попытки отправить в Китай ускорители H100, H200 и 10 суперкомпьютеров HP на основе чипов Nvidia. Партия из 400 ускорителей A100 была в два этапа отправлена в Китай в октябре 2024 года и январе 2025 года, третья и четвёртая попытки экспорта чипов Nvidia в обход закона были пресечены соответствующими органами.