Каждый четвёртый россиянин хотя бы раз в месяц пользуется нейросетями

Каждый четвертый житель России в возрасте старше 12 лет хотя бы раз в месяц пользуется нейросетями, а хотя бы раз в неделю — 5 % населения, сообщил ресурс РБК со ссылкой на исследование единого измерителя аудитории Рунета Mediascope. Наибольшей популярностью нейросети пользуются у молодой аудитории, утверждают в Mediascope.

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Источник изображения: Igor Omilaev/unsplash.com

Совокупный месячный охват ИИ-сервисов составляет 26 % населения России. В возрастной группе от 12 до 17 лет ежемесячно ИИ-сервисами пользуется 52 % населения, ежедневно — 16 %. В группе от 18 до 24 лет показатели почти такие же — лишь на 1 п.п. ниже. Среди пользователей в возрасте от 25 до 34 лет месячный охват ИИ-сервисов составляет 33 %, ежедневный — 6 %, в возрасте от 35 до 44 лет — 23 и 3 % соответственно. Самый низкий охват отмечен у людей старше 65 лет: 9 % россиян в этой возрастной группе пользуется нейросетями хотя бы раз в месяц и лишь 1 % — ежедневно.

Лидируют по охвату среди россиян ИИ-сервисы «Алиса AI» и DeepSeek с месячным охватом в октябре 2025 года в размере 14 и 9 % соответственно. С отставанием в 5 п.п. в рейтинге популярности расположились GigaChat и ChatGPT. Далее следуют Perplexity AI и Character AI с охватом по 1 %.

Аналитики сообщили, что по структуре охватов «Алиса AI» и GigaChat в целом соответствуют социально-демографической палитре, тогда как Perplexity AI, DeepSeek и ChatGPT активнее используют молодые мужчины.

В «Яндексе» отметили, что резкий рост ежемесячной аудитории «Алисы AI» начался после презентации в октябре новой версии этой нейросети. «Меньше чем за сутки после запуска приложение "Алиса AI" попало на первую строчку в российском App Store и вошло в тройку лидеров Google Play. За первую неделю приложение скачали полтора миллиона раз», — рассказали в компании.

mediascope, исследование, ии, нейросеть
