3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники В ближайшие пару лет власти Японии подде...
В ближайшие пару лет власти Японии поддержат национального производителя 2-нм чипов Rapidus субсидиями на сумму $6,38 млрд

Молодая по меркам отрасли японская компания Rapidus планомерно движется к своей цели наладить на территории страны массовый выпуск 2-нм чипов к 2027 году. Власти Японии в нехарактерной для них манере выразили готовность поддержать бизнес Rapidus субсидиями, сумма которых за два ближайших фискальных года достигнет $6,38 млрд.

Источник изображения: Rapidus

Источник изображения: Rapidus

Как правило, традиционно японскому бизнесу приходится рассчитывать на частные капиталовложения, но в случае с молодой и амбициозной Rapidus нет той истории и репутации, которые позволили бы привлечь кредиторов, а частные инвестиции в капитал компании пока весьма скромны по меркам полупроводниковой отрасли. При этом поставленная задача в сжатые сроки освоить массовый выпуск передовых 2-нм чипов требует очень серьёзных финансовых вложений, поэтому у властей Японии не остаётся иного выхода, кроме как помогать стартапу из государственного бюджета.

Как отмечает Kyodo, японское правительство вчера пообещало направить на поддержку Rapidus до апреля 2027 года более $6,38 млрд субсидий. В свою очередь, компания подчеркнула, что намерена в период с осени 2026 года по весну 2027 года наладить массовый выпуск 2-нм чипов на территории Японии. В общей сложности сама Rapidus направит на достижение этой цели около $45 млрд. К весне 2031 года компания намеревается выйти на биржу в рамках IPO. Ранее считалось, что для запуска серийного производства 2-нм чипов Rapidus хватит примерно $32 млрд, но фактические расходы могут оказаться значительно выше.

До марта следующего года правительство Японии направит в капитал Rapidus около $640 млн, а в следующем фискальном году, который завершится в марте 2027 года, на эти цели будет направлено ещё $960 млн. Субсидии учитываются отдельно, их сумма в текущем фискальном году составит более $4 млрд, а в следующем будет потрачено около $1,92 млрд. Ранее власти Японии уже успели направить Rapidus почти $11 млрд субсидий, тогда как частные инвесторы ограничились вложениями в размере $640 млн.

Освоив к весне 2027 года массовый выпуск 2-нм чипов, Rapidus в дальнейшем рассчитывает наладить выпуск 1,4-нм и 1-нм продукции. Власти страны понимают стратегическое значение проекта для национальной промышленности и экономики, а потому готовы поддерживать Rapidus материально. В августе японские законодатели приняли соответствующие правовые нормы, которые позволили государству принимать участие в финансировании подобных проектов. Rapidus была создана в 2022 году при участии консорциума из восьми японских промышленных компаний, но они до сих пор не приняли на себя существенных затрат по финансированию проекта.

Источник:

Теги: rapidus, япония, субсидии, полупроводники, производство микросхем
