Google Gemini 3 оказалась настолько впечатляющей, что Сэм Альтман заговорил о «тяжёлых временах» для OpenAI

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) предупредил сотрудников компании о возникновении «тяжёлых временах» — рост выручки компании может сократиться до 5 %, и виноват во всём успех Google. Об этом сообщил ресурс The Information со ссылкой на внутренний документ компании.

Google обозначила себя как лидера рынка искусственного интеллекта, когда выпустила флагманскую модель Gemini 3 Pro. Она оказалась очень мощной, и Сэм Альтман направил подчинённым служебную записку, в которой отметил, что компания столкнулась с «непростыми условиями» и оказалась на пороге «экономических трудностей». Этот тон резко контрастирует с традиционно оптимистичным публичным образом Альтмана, который уверенно вёл OpenAI к оценке в $1 трлн; теперь же он предупредил подчинённых, что темпы роста компании могут рухнуть до однозначных показателей.

Глава OpenAI прямо заявил подчинённым, что «Google за последнее время проделала отличную работу по всем направлениям», особенно в области предварительного обучения ИИ. Это признание знаменует переломный момент для (возможно, уже бывшего) лидера отрасли, чью ауру непобедимости разрушили мощный конкурент и падение спроса со стороны корпоративных клиентов. OpenAI, отметил он, попала в положение, в котором ей придётся «быстро догонять» и сосредоточиться на «смелых стратегических решениях» — даже ценой «временного отставания в текущем режиме». «В условиях краткосрочного давления со стороны конкурента нам нужно не забывать о главном», — подчеркнул Альтман. Большинству членов исследовательской группы, по его словам, «критически важно» сосредоточиться на разработке сверхинтеллекта.

Сотрудники OpenAI отреагировали на признание главы компании со смешанным чувством признательности и тревоги, хотя осознание того, что компания больше не является непобедимой, несколько покоробило их уверенность; пошли даже разговоры о заморозке приёма новых работников. Альтман дал подчинённым понять, что OpenAI больше не является победителем по определению, и теперь в силу вступают законы военного времени. Сейчас компания работает над моделью ИИ под кодовым именем Shallotpeat — по неподтверждённым данным, она сможет исправлять ошибки, выявленные в процессе предварительного обучения.

Наиболее тревожным для OpenAI симптомом стал пересмотр прогноза выручки — к 2026 году её рост может замедлиться до 5–10 %. Хотя ранее он выражался трёхзначными показателями, и к 2025 году ожидается доход в $13 млрд. Возможно, теперь Сэм Альтман будет вынужден спуститься с небес на грешную землю: раньше он говорил, что вопрос рентабельности не входит даже в десятку важнейших, и на 2028 год планировался убыток в размере $74 млрд. В новых условиях эту стратегию, возможно, придётся пересмотреть — тем более что ближайший конкурент в лице Anthropic, в активах которого значится множество корпоративных клиентов, в том же 2028 году намерен перейти на самоокупаемость.

Мощным сдерживающим фактором становится и спад ажиотажа вокруг ИИ. Microsoft из-за ограничений мощности отложила интеграцию ИИ в Azure, а Salesforce стала сокращать число пилотных проектов в области GPT — генеративный ИИ всё сложнее переводить из стадии прототипа в рабочий режим. По оценкам аналитиков, до полноценного запуска проектов с ИИ не доходит в 95 % случаев; а в Morgan Stanley обратили внимание, что капитальные затраты в отрасли центров обработки данных выросли вчетверо и подошли к отметке в $400 млрд, хотя соразмерной отдачи от выручки не наблюдается. OpenAI же оказалась в непростом положении: она привыкла просто запускать сервисы, не сомневаясь в их востребованности, но теперь реальность показывает, что темпы внедрения замедляются — и это порождает в компании поистине экзистенциальный кризис.