Беспилотные такси Waymo смогут расширить территорию обслуживания на юг Калифорнии

Существующая в составе холдинга Alphabet компания Waymo уже давно эксплуатирует в ряде районов США сотни беспилотных такси, в салоне которых нет страхующих водителей. Соответствующие услуги оказываются в Атланте, Остине, Финиксе и отдельных частях Калифорнии, включая Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Теперь география будет расширена на юг этого штата.

Источник изображения: Waymo

Источник изображения: Waymo

В минувшую пятницу Waymo сообщила о получении соответствующего разрешения от Департамента моторных транспортных средств Калифорнии. Охват территории обслуживания увеличен как в районе залива Сан-Франциско, так и на юге Калифорнии. В этих районах Waymo также имеет право проводить тестирование своих роботакси. В районе залива Сан-Франциско зона обслуживания теперь распространяется на основные территории на севере и востоке, а также Сакраменто. На юге штата охватывается область от Санта-Клариты к северу от Лос-Анджелеса до Сан-Диего. На следующем этапе Waymo рассчитывает предложить свои услуги беспилотных такси пассажирам в Сан-Диего, к середине 2026 года.

Впрочем, не на всех из указанных территорий Waymo пока может взимать плату за перевозку пассажиров, но со временем будут получены соответствующие разрешения. В следующем году сервис беспилотных такси Waymo должен быть запущен в Далласе, Денвере, Детройте, Хьюстоне, Лас-Вегасе, Майами, Нэшвилле, Орландо, Сан-Антонио, Сиэтле и в американской столице — Вашингтоне. Существуют планы по выходу на рынок Миннеаполиса, Нового Орлеана и Тампы.

Освоение новых территорий происходит поэтапно. В Майами, например, компания уже давно проводит тестирование, но только недавно удалила из салона своих прототипов страхующих водителей. В Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе роботакси Waymo лишь недавно получили право перевозить пассажиров по скоростным участкам дорог.

Источник:

Теги: waymo, роботакси, автопилот, калифорния
