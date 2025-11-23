Сегодня 23 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники По итогам третьего квартала выручка пост...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

По итогам третьего квартала выручка поставщиков полупроводниковых компонентов впервые превысила $200 млрд

Статистика WSTS гласит, что в прошлом квартале совокупная выручка поставщиков чипов впервые в истории превысила $200 млрд, достигнув $208 млрд. Последовательный рост выручки составил 15,8 %, а в годовом сравнении прирост достиг 25,1 %, продемонстрировав максимальную динамику с конца 2021 года. Если тогда рынком двигала пандемия, то теперь подобным фактором стал бум искусственного интеллекта.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В приведённую ниже таблицу были отобраны те поставщики полупроводниковых компонентов, которые работают на открытом рынке. Контрактные производители типа TSMC, которые лишь снабжают клиентов изготовленными по их заказу чипами, а также создающие процессоры только для собственных нужд (типа Apple) в неё не попали. По итогам третьего квартала мировое лидерство с большим отрывом удерживает Nvidia, которая смогла выручить $57 млрд и увеличить показатель на 22 % последовательно.

Источник изображения: SemiWiki

Источник изображения: SemiWiki

Samsung Electronics хоть и занимает второе место, довольствуется только $23,9 млрд выручки на полупроводниковом направлении. Впрочем, как и SK hynix, компания неплохо зарабатывает на поставках микросхем памяти, включая и HBM разных типов для нужд той же Nvidia. Третье место как раз досталось SK hynix, получившей в прошлом квартале $17,6 млрд выручки. Broadcom отстала от неё совсем чуть-чуть с $17,4 млрд.

К слову, Intel при всей неоднозначности своего положения оказалась на пятом месте с $13,7 млрд выручки. Micron закрепилась на шестом с $11,3 млрд, поскольку она тоже неплохо зарабатывает на поставках микросхем памяти. Ниже уровня в $10 млрд квартальной выручки расположились в порядке убывания Qualcomm, AMD, Texas Instruments и MediaTek. Первой и последней из них удалось неплохо выступить на рынке процессоров для мобильных устройств. Впрочем, в случае с MediaTek наблюдалось последовательное снижение выручки на 5,5 %.

Что характерно, лидером последовательно роста выручки среди компаний, которые никак не связаны с выпуском памяти, оказалась Sony, которая нарастила выручку на 51 % именно за счёт высокого спроса на датчики изображений для камер смартфонов.

Ожидания по четвёртому кварталу с точки зрения динамики выручки неоднородны. Из четырнадцати компаний сегмента, опубликовавших прогнозы, девять ожидают роста выручки в диапазоне от 1,4 до 14 %, пять рассчитывают на снижение в диапазоне от 1,3 до 9,2 %. За три квартала текущего года выручка компаний полупроводникового сектора, по данным WSTS, выросла на 21,2 % в годовом сравнении. Рынок показал более высокую динамику по сравнению с той, что ожидалась по состоянию на начало года. В случае с Nvidia выручка за период увеличилась на 62 %. Производители памяти увеличили свою выручку в среднем на 21 %. Влияние так называемых «тарифов Трампа» на мировую полупроводниковую отрасль оказалось не таким сильным, как планировалось. Различные аналитики ожидают, что по итогам 2025 года в целом выручка полупроводниковой отрасли вырастет на величину от 14 до 22 %. В следующем году она может увеличиться ещё на 12–18 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-гонка увеличила мировые расходы на оборудование для производства чипов на 23 % во II квартале
Intel скатилась на пятое место среди крупнейших поставщиков чипов в мире — лидирует Nvidia с в 3,5 раза большей выручкой
Глобальные продажи полупроводников показали лучший рост за 20 лет
Китайцы создали EUV-сканер на гармониках — в тысячи раз компактнее «шкафов» ASML
Японский «заменитель TSMC» получит от местных властей $6,38 млрд на производство 2-нм чипов
Хуангу пришлось оправдываться, что инвесторы «не оценили» рекордную выручку Nvidia
Теги: полупроводники, производство микросхем, аналитика, финансы
полупроводники, производство микросхем, аналитика, финансы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст собрал автономную систему питания дома из б/у-аккумуляторов от ноутбуков — девятый год она работает без сбоев
Биткоин рухнул вслед за акциями технокомпаний — уже на 40 тыс. меньше исторического максимума
Китайцы создали EUV-сканер на гармониках — в тысячи раз компактнее «шкафов» ASML
Японский «заменитель TSMC» получит от местных властей $6,38 млрд на производство 2-нм чипов
Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Новая статья: The Outer Worlds 2 — галактика ждет героя. Рецензия 9 ч.
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям 13 ч.
В Google начала показывать рекламу в «Режиме ИИ» в поиске — пока не всем 13 ч.
В уведомлениях Gmail на Android появился предпросмотр фото и других вложений 16 ч.
Nothing начала обновлять смартфоны до Android 16 и добавила индикаторы прогресса на заднюю панель 17 ч.
«Проводник» в Windows 11 будет автоматически загружаться в фоновом режиме, чтобы стать быстрее 20 ч.
Соцсеть X запустила маркетплейс редких и «спящих» никнеймов 20 ч.
Google опровергла «вводящие в заблуждение» сообщения об обучении ИИ на письмах из Gmail 21 ч.
Хакеры взломали приложение Gainsight и могли похитить данные более двухсот компаний 22 ч.
Россияне стали больше слушать радио после замедления YouTube 22 ч.
По итогам третьего квартала выручка поставщиков полупроводниковых компонентов впервые превысила $200 млрд 28 мин.
Беспилотные такси Waymo смогут расширить территорию обслуживания на юг Калифорнии 2 ч.
Первый пациент Neuralink рассчитывает получить второй имплант, который позволит ему снова ходить и двигаться 2 ч.
Обнаружены кандидаты в самые первые звёзды нашей Вселенной — их там целая галактика 10 ч.
Власти США разглядели угрозу национальной безопасности в ASIC-майнерах Bitmain 17 ч.
ASUS представила модульную ИИ-систему PE3000N на платформе NVIDIA Jetson Thor T5000 21 ч.
В Microsoft Azure появились инстансы с Intel Xeon 6 и CXL-памятью 21 ч.
Суд намерен устранить монополию Google в онлайн-рекламе пока не поздно, но скорого успеха не ожидает 21 ч.
В США испытали беспроводное питание для спутников 22 ч.
Хуангу пришлось оправдываться, что инвесторы «не оценили» рекордную выручку Nvidia 22-11 08:07