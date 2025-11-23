По итогам третьего квартала выручка поставщиков полупроводниковых компонентов впервые превысила $200 млрд

Статистика WSTS гласит, что в прошлом квартале совокупная выручка поставщиков чипов впервые в истории превысила $200 млрд, достигнув $208 млрд. Последовательный рост выручки составил 15,8 %, а в годовом сравнении прирост достиг 25,1 %, продемонстрировав максимальную динамику с конца 2021 года. Если тогда рынком двигала пандемия, то теперь подобным фактором стал бум искусственного интеллекта.

В приведённую ниже таблицу были отобраны те поставщики полупроводниковых компонентов, которые работают на открытом рынке. Контрактные производители типа TSMC, которые лишь снабжают клиентов изготовленными по их заказу чипами, а также создающие процессоры только для собственных нужд (типа Apple) в неё не попали. По итогам третьего квартала мировое лидерство с большим отрывом удерживает Nvidia, которая смогла выручить $57 млрд и увеличить показатель на 22 % последовательно.

Samsung Electronics хоть и занимает второе место, довольствуется только $23,9 млрд выручки на полупроводниковом направлении. Впрочем, как и SK hynix, компания неплохо зарабатывает на поставках микросхем памяти, включая и HBM разных типов для нужд той же Nvidia. Третье место как раз досталось SK hynix, получившей в прошлом квартале $17,6 млрд выручки. Broadcom отстала от неё совсем чуть-чуть с $17,4 млрд.

К слову, Intel при всей неоднозначности своего положения оказалась на пятом месте с $13,7 млрд выручки. Micron закрепилась на шестом с $11,3 млрд, поскольку она тоже неплохо зарабатывает на поставках микросхем памяти. Ниже уровня в $10 млрд квартальной выручки расположились в порядке убывания Qualcomm, AMD, Texas Instruments и MediaTek. Первой и последней из них удалось неплохо выступить на рынке процессоров для мобильных устройств. Впрочем, в случае с MediaTek наблюдалось последовательное снижение выручки на 5,5 %.

Что характерно, лидером последовательно роста выручки среди компаний, которые никак не связаны с выпуском памяти, оказалась Sony, которая нарастила выручку на 51 % именно за счёт высокого спроса на датчики изображений для камер смартфонов.

Ожидания по четвёртому кварталу с точки зрения динамики выручки неоднородны. Из четырнадцати компаний сегмента, опубликовавших прогнозы, девять ожидают роста выручки в диапазоне от 1,4 до 14 %, пять рассчитывают на снижение в диапазоне от 1,3 до 9,2 %. За три квартала текущего года выручка компаний полупроводникового сектора, по данным WSTS, выросла на 21,2 % в годовом сравнении. Рынок показал более высокую динамику по сравнению с той, что ожидалась по состоянию на начало года. В случае с Nvidia выручка за период увеличилась на 62 %. Производители памяти увеличили свою выручку в среднем на 21 %. Влияние так называемых «тарифов Трампа» на мировую полупроводниковую отрасль оказалось не таким сильным, как планировалось. Различные аналитики ожидают, что по итогам 2025 года в целом выручка полупроводниковой отрасли вырастет на величину от 14 до 22 %. В следующем году она может увеличиться ещё на 12–18 %.