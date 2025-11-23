Сегодня 23 ноября 2025
Gemini 3 впечатлил не только Альтмана — акции Google взлетели до исторического максимума

Акции Alphabet, которая является материнской компанией для Google, достигли исторического максимума. Во время пятничных торгов стоимость одной ценной бумаги Alphabet достигала $302,50, а к завершению торговой сессии удержались на $299,66, что является лучшим результатом для компании за всю историю.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В настоящее время у IT-гиганта есть немало козырей, которые могут способствовать дальнейшему развитию успеха. На этой неделе Google представила свою самую совершенную ИИ-модель Gemini 3, которая привела в восторг аналитиков, возглавила рейтинги и привлекла внимание со стороны потребителей. Даже гендиректор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) на фоне успеха Gemini 3 отметил, что его компания, которая прежде считалась лидером в сфере ИИ, снова находится в роли догоняющего.

Ещё одним положительным моментом для Google стал недавний запуск новейшего ИИ-ускорителя TPU (Tensor Processing Unit), который в 30 раз более энергоэффективен по сравнению с предшественником, выпущенным в 2018 году. Google стремится предоставить инфраструктуру, которая является «более надёжной, производительной и масштабируемой, чем всё, что доступно где бы то ни было». Это ещё одно направление, которое компания задействует для укрепления собственных позиций в сфере ИИ.

Вместе с этим Google начала расширять свой и без того успешных рекламный бизнес на «Режим ИИ» — аналог ChatGPT в поисковике компании. Это помогло рассеять опасения по поводу того, что появление ИИ-инструментов у конкурирующих компаний приведёт к оттоку средств рекламодателей. Положительную роль также сыграл последний финансовый отчёт компании, показавший, что основные показатели оказались выше прогнозов аналитиков.

Признаки «близкого» снижения процентных ставок подталкивают вверх курс акций многих технологических компаний, включая Google. В это же время ценные бумаги IT-гиганта росли, падали и снова прибавляли в цене вместе с акциями других крупных компаний ИИ-сегмента.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
google, alphabet, акции
