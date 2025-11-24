Скептики утверждают, что ИИ-ускорители нужно списывать за два или три года

Облачные гиганты бросились вливать сотни миллиардов долларов в вычислительную инфраструктуру ИИ, но пока они толком не представляют, в какие сроки должна проводиться амортизация специализированных ускорителей. Скептики утверждают, что при современных темпах развития отрасли это необходимо делать за два или три года, а не за шесть, как рассчитывают оптимисты.

Один из биржевых трейдеров — Майкл Бёрри (Michael Burry), является сторонником идеи ускоренной амортизации ИИ-активов, и он подсчитал, что к 2026–2028 годам расхождение по сумме амортизации достигнет $176 млрд. Списывать стоимость закупаемых ускорителей, другими словами, надо за два или три года, а не шесть, как предполагают некоторые эксперты.

Аналитики BCA Research поясняют, что на фоне этих опасений фондовые рынки уже начали падать. К концу десятилетия представители отрасли собираются располагать $2,5 трлн в виде ИИ-активов. Если исходить из привычных темпов амортизации по 20 % в год, ежегодно им придётся списывать по $500 млрд. Данная сумма превышает совокупную прибыль компаний, которые намерены участвовать в профильных проектах. Другими словами, представители отрасли будут стремительно наращивать убытки даже в том случае, если списывать стоимость ускорителей они будут за пять лет, а не два или три.

Некоторые эксперты считают, что ежегодная сумма списаний с нынешних $150 млрд увеличится во второй половине текущего десятилетия до $400 млрд. Даже гиганты индустрии почувствуют ту нагрузку, которую даст стремительное списание стоимости активов в ближайшие годы. Как правило, ускорители Nvidia меняются на новые каждые два или три года, и в этом случае пяти или шести лет на амортизацию их стоимости у компаний просто нет.

По сути, текущие темпы роста расходов компаний уже превышают те, что наблюдались во время бума интернет-технологий или строительства железных дорог. Проблема заключается в том, что построенные некогда железные дороги могли окупать себя значительно дольше, чем смогут нынешние ускорители ИИ. Осознание этого факта и вынуждает некоторых инвесторов проявлять всё больше скепсиса при оценке перспектив дальнейшего развития отрасли ИИ с точки зрения финансов.