Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены

На прошлой неделе руководство Lenovo заявило, что наблюдает ухудшение ситуации с доступностью микросхем памяти и прочих компонентов, но рассчитывает пережить возникающий дефицит легче конкурентов благодаря наличию долгосрочных контрактов с поставщиками и масштабу своего бизнеса в целом. Крупнейший производитель ПК на этой неделе признался, что формирует увеличенные запасы компонентов, готовясь к кризису в отрасли.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

По крайней мере, в этом признался Bloomberg финансовый директор Lenovo Уинстон Чэн (Winston Cheng), который выступил на одноимённом телеканале. Запасы компонентов, которые требуются Lenovo для осуществления привычной деятельности в привычных масштабах, были увеличены на 50 % относительно нормы, как признался представитель компании. Цены на компоненты для производства потребительской электроники растут на фоне высокого спроса в сегменте систем искусственного интеллекта и сопутствующей серверной инфраструктуры.

Фактически, имеющихся у Lenovo запасов памяти уже хватит для работы на протяжении всего следующего года. В текущем году она не собирается повышать цены на свою продукцию, рассчитывая сохранить имеющиеся темпы продаж. Тем не менее, в следующем году она должна будет найти новое положение балансе между ценами и доступностью своей продукции, как признался Уинстон Чэн.

«Цена растёт очень, очень сильно. Конечно, я думаю, что это беспрецедентная скорость, подогреваемая спросом на ИИ», — пояснил представитель Lenovo, добавив, что компания рассчитывает на масштабы своего бизнеса и долгосрочные контракты в качестве мер защиты от роста цен. По его словам, имеющие доступ к поставкам игроки рынка получат наиболее выгодные позиции на нём. В своём конкурентном преимуществе с этой точки зрения Lenovo не сомневается.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: lenovo, dram, дефицит, аналитика, производство электроники
