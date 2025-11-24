Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис

Шесть недель назад Qualcomm приобрела Arduino. Сообщество разработчиков сразу же забеспокоилось, что Qualcomm уничтожит принципы открытого исходного кода, благодаря которым Arduino стала языком общения любителей электроники всей планеты. Судя по опубликованным на этой неделе обновлённым условиям использования и политике конфиденциальности, переписанными юристами Qualcomm, худшие опасения сообщества подтверждаются.

Источник изображений: Arduino

Источник изображений: Arduino

Судя по всему, Arduino больше не является общедоступным ресурсом. Новые условия выглядят нормой для любой корпоративной SaaS-платформы: обязательный арбитраж, интеграция данных с глобальной экосистемой Qualcomm, экспортный контроль, ограничения на использование искусственного интеллекта, запрет реверс-инжиниринга. Но дело в том, что Arduino — это не SaaS. Это основа экосистемы разработчиков.

Новые условия использования Arduino теперь не дают разработчику никаких патентных лицензий. Это означает, что Qualcomm потенциально может заявить о патентных правах на любые проекты, созданные с помощью инструментов Arduino, примеров Arduino или совместимого с Arduino оборудования. Налицо несоответствие: IDE (Integrated Development Environment — интегрированная среда разработки) Arduino лицензирована в соответствии с AGPL, а CLI (Command Line Interface — интерфейс командной строки) — по GPL v3. Обе лицензии прямо требуют возможности реверс-инжиниринга программного обеспечения, а новые условия использования это однозначно запрещают.

Сообщество пытается понять истинные намерения Qualcomm. Являются ли эти условия просто обычной практикой для юристов SaaS, применивших к Arduino стандартный корпоративный шаблон? Или Qualcomm «пробует границы» и реакцию сообщества? А может быть это первый шаг к защите только что купленной экосистемы?

Qualcomm, вероятно, думала, что покупает компанию, производящую оборудование для Интернета вещей, с лояльной базой пользователей. Но ценность Arduino не в оборудовании. Их платы давно устарели. Их ценность — это стандарт. Arduino IDE — это язык общения для любителей электроники. Миллионы разработчиков учились на ней, даже если перешли на другое оборудование. ESP32, STM32, Teensy, Raspberry Pi Pico — ни одно из них не относится к оборудованию Arduino, но все они работают с Arduino IDE.

Платформа Arduino базируется на знаниях, накопленных в течение двух десятилетий, таких как обучающие видео, библиотеки с открытым исходным кодом, проекты с использованием инструментов Arduino, и обучающие университетские программы. Многие учебники предполагают наличие Arduino. Когда пользователь ищет «как считывать показания датчика», ответом оказывается код Arduino.

Arduino — это экосистема, в которую юристы Qualcomm просто внесли правовую неопределённость. Если Qualcomm начнёт устанавливать контроль над IDE, CLI или основными библиотеками, она разрушат всю экосистему разработчиков. Даже те, кто не использует оборудование Arduino, зависят от программной инфраструктуры Arduino.

Если что-то случится с Arduino IDE, даже если её разработка застопорится или станет затруднительной, замену этому простому фреймворку найти будет непросто, а мир лишится многих перспективных новых разработчиков из-за повышенного порога вхождения. Всё зависит от того, останется ли платформа Arduino открытой и доступной.

Arduino, возможно, является тем набором инструментов, который сделал любительскую электронику доступной миллионам. Но именно это сообщество разработчиков превратило Arduino в то, чем она стала. Поглощение Qualcomm поставило это наследие под сомнение. Будь то из-за юридической путаницы, корпоративной глухоты или продуманной стратегии, доверие сообщества подорвано.

Некоторые эксперты предполагают, что под «платформой» юристы Qualcomm могут подразумевать только облачные сервисы Arduino (форумы, Arduino Cloud, Project Hub), а не IDE и CLI, которые используют энтузиасты. В таком случае, Qualcomm должна заявить об этом прямо и понятным языком. Ведь разработчики библиотек, вероятно, задаются вопросом, не подвергает ли их юридическому риску участие в репозиториях Arduino. А производители оборудования сомневаются, безопасно ли говорить о «совместимости с Arduino».

Следующие несколько месяцев покажут, являются ли новые условия использования Arduino ошибкой или стратегией. Если Qualcomm выпустит разъяснения, перенесёт репозитории под какой-либо механизм управления и защитит открытый инструментарий, то, возможно, ситуацию ещё можно спасти. Иначе это станет сигналом к поиску альтернатив. Вопрос не в том, выживет ли сообщество разработчиков открытой электроники для хобби. Вопрос в том, выживет ли Arduino.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Второй пациент с Neuralink в голове научился управлять авиамоделями и программировать Arduino силой мысли
Qualcomm приобрела Arduino — икону мира DIY-электроники
ИИ-ускорители Axelera пропишутся в платформах Arduino для периферийных вычислений
Intel может приложить руку к будущим процессорам Apple и Qualcomm, но не к производству кристаллов
iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены
Теги: qualcomm, arduino, поглощение, открытое по, разработка, энтузиаст, хобби, юристы
qualcomm, arduino, поглощение, открытое по, разработка, энтузиаст, хобби, юристы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Инженеры стали дефицитнее чипов: даже щедрые бонусы TSMC и SK hynix не спасают от кадрового голода
Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа
Дископанковый шутер RetroSpace в духе System Shock получил новый геймплейный трейлер и сроки выхода 43 мин.
Meta «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google 2 ч.
«Вот и поиграли»: российский MMO-шутер Pioner выйдет 16 декабря в раннем доступе Steam, но не для России и Беларуси 2 ч.
Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов 2 ч.
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 7 ч.
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 7 ч.
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта» 7 ч.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 9 ч.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 10 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 10 ч.
MSI выпустила игровой монитор MAG 274QPF X32 — 1440p, 320 Гц и консольный режим 25 мин.
Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD уведомила о повышении цен, потому что ИИ съел всю память 38 мин.
На китайском чёрном рынке начали торговать инженерными образцами Intel Panther Lake — и они работают 2 ч.
«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге 2 ч.
Nokia инвестирует $4 млрд в производство и исследования в США 3 ч.
PLDT оснастит базовые станции роборуками и ИИ, чтобы оптимизировать покрытие сети в реальном времени 4 ч.
IXcellerate построит в Московском регионе кампус на 130 МВт для размещения двух новых ЦОД 4 ч.
Технологии тысячеядерного RISC-V-ускорителя Esperanto будут переданы в open source 5 ч.
Intel может приложить руку к будущим процессорам Apple и Qualcomm, но не к производству кристаллов 5 ч.
iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple 7 ч.