Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис

Шесть недель назад Qualcomm приобрела Arduino. Сообщество разработчиков сразу же забеспокоилось, что Qualcomm уничтожит принципы открытого исходного кода, благодаря которым Arduino стала языком общения любителей электроники всей планеты. Судя по опубликованным на этой неделе обновлённым условиям использования и политике конфиденциальности, переписанными юристами Qualcomm, худшие опасения сообщества подтверждаются.

Судя по всему, Arduino больше не является общедоступным ресурсом. Новые условия выглядят нормой для любой корпоративной SaaS-платформы: обязательный арбитраж, интеграция данных с глобальной экосистемой Qualcomm, экспортный контроль, ограничения на использование искусственного интеллекта, запрет реверс-инжиниринга. Но дело в том, что Arduino — это не SaaS. Это основа экосистемы разработчиков.

Новые условия использования Arduino теперь не дают разработчику никаких патентных лицензий. Это означает, что Qualcomm потенциально может заявить о патентных правах на любые проекты, созданные с помощью инструментов Arduino, примеров Arduino или совместимого с Arduino оборудования. Налицо несоответствие: IDE (Integrated Development Environment — интегрированная среда разработки) Arduino лицензирована в соответствии с AGPL, а CLI (Command Line Interface — интерфейс командной строки) — по GPL v3. Обе лицензии прямо требуют возможности реверс-инжиниринга программного обеспечения, а новые условия использования это однозначно запрещают.

Сообщество пытается понять истинные намерения Qualcomm. Являются ли эти условия просто обычной практикой для юристов SaaS, применивших к Arduino стандартный корпоративный шаблон? Или Qualcomm «пробует границы» и реакцию сообщества? А может быть это первый шаг к защите только что купленной экосистемы?

Qualcomm, вероятно, думала, что покупает компанию, производящую оборудование для Интернета вещей, с лояльной базой пользователей. Но ценность Arduino не в оборудовании. Их платы давно устарели. Их ценность — это стандарт. Arduino IDE — это язык общения для любителей электроники. Миллионы разработчиков учились на ней, даже если перешли на другое оборудование. ESP32, STM32, Teensy, Raspberry Pi Pico — ни одно из них не относится к оборудованию Arduino, но все они работают с Arduino IDE.

Платформа Arduino базируется на знаниях, накопленных в течение двух десятилетий, таких как обучающие видео, библиотеки с открытым исходным кодом, проекты с использованием инструментов Arduino, и обучающие университетские программы. Многие учебники предполагают наличие Arduino. Когда пользователь ищет «как считывать показания датчика», ответом оказывается код Arduino.

Arduino — это экосистема, в которую юристы Qualcomm просто внесли правовую неопределённость. Если Qualcomm начнёт устанавливать контроль над IDE, CLI или основными библиотеками, она разрушат всю экосистему разработчиков. Даже те, кто не использует оборудование Arduino, зависят от программной инфраструктуры Arduino.

Если что-то случится с Arduino IDE, даже если её разработка застопорится или станет затруднительной, замену этому простому фреймворку найти будет непросто, а мир лишится многих перспективных новых разработчиков из-за повышенного порога вхождения. Всё зависит от того, останется ли платформа Arduino открытой и доступной.

Arduino, возможно, является тем набором инструментов, который сделал любительскую электронику доступной миллионам. Но именно это сообщество разработчиков превратило Arduino в то, чем она стала. Поглощение Qualcomm поставило это наследие под сомнение. Будь то из-за юридической путаницы, корпоративной глухоты или продуманной стратегии, доверие сообщества подорвано.

Некоторые эксперты предполагают, что под «платформой» юристы Qualcomm могут подразумевать только облачные сервисы Arduino (форумы, Arduino Cloud, Project Hub), а не IDE и CLI, которые используют энтузиасты. В таком случае, Qualcomm должна заявить об этом прямо и понятным языком. Ведь разработчики библиотек, вероятно, задаются вопросом, не подвергает ли их юридическому риску участие в репозиториях Arduino. А производители оборудования сомневаются, безопасно ли говорить о «совместимости с Arduino».

Следующие несколько месяцев покажут, являются ли новые условия использования Arduino ошибкой или стратегией. Если Qualcomm выпустит разъяснения, перенесёт репозитории под какой-либо механизм управления и защитит открытый инструментарий, то, возможно, ситуацию ещё можно спасти. Иначе это станет сигналом к поиску альтернатив. Вопрос не в том, выживет ли сообщество разработчиков открытой электроники для хобби. Вопрос в том, выживет ли Arduino.