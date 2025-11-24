Сегодня 25 ноября 2025
Amazon показала антенну Leo Ultra для спутникового интернета на 1 Гбит/с — в 2,5 раза быстрее Starlink

Компания Amazon анонсировала Leo Ultra — антенну для своего сервиса спутникового интернета Amazon Leo (ранее назывался Project Kuiper). Производитель анонсировал программу тестирования устройства в закрытом режиме, а коммерческое внедрение запланировано на следующий год. Leo Ultra предназначена для «корпоративных и государственных клиентов», в отличие от двух других, более компактных вариантов антенн Leo, которые тоже появятся в продаже.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Amazon пока не сообщает информацию о стоимости и доступности представленной антенны. По данным The Verge, размеры устройства составляют 20 × 30 дюймов (50 × 76 см). Amazon утверждает, что что Leo Ultra — это «самый быстрый абонентский терминал находящийся в производстве», предлагающий скорость загрузки до 1 Гбит/с и скорость отправки до 400 Мбит/с одновременно, а также поддерживающий частные сети и прямое подключение к Amazon Web Services (AWS) и другим облачным сетям. Вариант Leo Pro размером около 27 см будет поддерживать скорость загрузки до 400 Мбит/с, а модель Leo Nano размером около 18 см — до 100 Мбит/с.

Для сравнения, бизнес-планы Starlink поддерживают скорость загрузки до 400 Мбит/с, что составляет менее половины от максимальной скорости, которую рекламирует Amazon. Однако как сообщается, будущий спутник SpaceX Starlink V3 будет поддерживать скорость до 1 Тбит/с. Антенну со скоростью 1 Гбит/с компания SpaceX тоже уже показывала.

На данный момент спутниковая группировка Amazon Leo насчитывает более 150 аппаратов. В середине декабря компания планирует вывести на орбиту очередную партию спутников. Таким образом их количество достигнет 180.

amazon, amazon leo, антенна, спутниковый интернет
