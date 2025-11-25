«"Герои" — для всех»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era нацелились «воспроизвести и преумножить волшебство игр прошлого»

Гендиректор кипрской студии с российскими корнями Unfrozen Денис Фёдоров в интервью GamesRadar рассказал о подходе команды к созданию горячо ожидаемой фэнтезийной тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era.

По словам Фёдорова, разработка Heroes of Might & Magic: Olden Era — большое удовольствие и не менее большая ответственность, ведь «для многих, многих людей в мире» франшиза «Героев» священна.

«У нас в команде есть геймеры невероятно высокого уровня, но мы не можем сделать игру [лишь] для них. Это безумие. Мы пытаемся угодить всем, и казуальные игроки, очевидно, в приоритете. В конце концов, "Герои" — для всех», — уверен Фёдоров.

Разработчики Olden Era пытаются «воспроизвести и преумножить волшебство игр прошлого». В коллективе руководствуются знаменитым правилом создателя «Цивилизации» Сида Мейера (Sid Meier).

«Хороший сиквел на треть состоит из старых элементов, на треть — из улучшений и ещё на треть — из чего-то нового», — перефразировал легендарного гейм-дизайнера Фёдоров. Похоже, именно этот принцип лежит в основе философии Olden Era.

Хотя Heroes of Might & Magic: Olden Era заявлена только для ПК, Фёдоров не видит «ни одной причины» удерживать игру от консолей в случае её успеха и соответствия «ожиданиям аудитории».

В результате октябрьского переноса старт раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam теперь ожидается на протяжении 2026 года. Обещают первый акт, шесть фракций, генератор случайных карт и никакого Ubisoft Connect.