Сегодня 25 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google пытается доказать суду, что отдел...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google пытается доказать суду, что отделить её рекламный бизнес будет технически невозможно

На прошлой неделе состоялось заключительное заседание суда, в ходе которого рассматривалось требование Министерства юстиции США по разделению рекламного бизнеса Google ради соответствия антимонопольному законодательству. Компания начала собирать свидетельства экспертов, которые призваны доказать, что отделить рекламный бизнес будет технически невозможно.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Напомним, окружной судья Леони Бринкема (Leonie Brinkema) скептически настроена в отношении правовых перспектив решений, подразумевающих структурные изменения в бизнесе Google, поскольку понимает, что корпорация будет обжаловать все соответствующие решения суда. Министерство юстиции США при этом настаивает на продаже компанией Google своей рекламной площадки AdX ради устранения возникшей монополии на рынке подобных услуг.

Сама корпорация Google принудительную продажу AdX считает слишком суровым требованием, но в рамках подготовки к вынесению судом окончательного вердикта начинает приводить комментарии экспертов, которые считают, что такие меры не могут быть реализованы технически. Вице-президент Google по взаимодействию с регулирующими органами Леанн Малхолланд (Le-Anne Mulholland) со страниц корпоративного блога заявила, что «предложение разбить Google Ad Manager не может сработать и создаст существенную неопределённость и проблемы для рекламодателей и изданий».

Профессор Джейсон Не (Jason Nieh), воплощение такого решения на практике будет «подразумевать крайне сложные меры на уровне программного обеспечения без каких-либо гарантий успеха». Представители Министерства юстиции США настаивают, что разделение рекламного бизнеса является единственным способом получить «светлое, более конкурентное будущее для открытой веб-платформы». Судье предстоит рассмотреть эти противоречащие доводы, чтобы вынести вердикт, позволяющий эффективно устранить монополию Google в рекламном бизнесе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Суд намерен устранить монополию Google в онлайн-рекламе пока не поздно, но скорого успеха не ожидает
Принудительное отделение рекламного бизнеса Google может сломать рекламу в интернете — по мнению самой Google
Google снова попытаются разорвать на части — Минюст США потребовал отделения рекламного бизнеса
Крупные американские страховщики требуют исключить из правил риски, связанные с ИИ
Anthropic бросает вызов Gemini 3: представлена мощная ИИ-модель Opus 4.5 и инструмент для покорения Excel
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы
Теги: google, google ads, антимонопольное расследование, судебное разбирательство
google, google ads, антимонопольное расследование, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Amazon показала антенну Leo Ultra для спутникового интернета на 1 Гбит/с — в 2,5 раза быстрее Starlink
Даже ведущий разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был против того, чтобы игра называлась Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
«"Герои" — для всех»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era нацелились «воспроизвести и преумножить волшебство игр прошлого» 13 мин.
Google пытается доказать суду, что отделить её рекламный бизнес будет технически невозможно 32 мин.
Ошибка Windows 11 24H2 приводит к сбоям в «Проводнике» и меню «Пуск» 2 ч.
Крупные американские страховщики требуют исключить из правил риски, связанные с ИИ 5 ч.
Anthropic бросает вызов Gemini 3: представлена мощная ИИ-модель Opus 4.5 и инструмент для покорения Excel 9 ч.
Маск ударил по фабрикам троллей: X начала показывать местоположение аккаунтов 10 ч.
Календарь релизов 24 – 30 ноября: Of Ash and Steel, Project Motor Racing и Hail to the Rainbow 11 ч.
В Steam стартовала распродажа «Чёрная пятница» и голосование за лучшие игры 2025 года 11 ч.
Внедрение облачных технологий увеличивает прибыль компаний, показало исследование Yandex B2B Tech и «Яков и Партнёры» 11 ч.
Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование 13 ч.
Сооснователь Google Ларри Пейдж занял второе место среди богатейших людей мира на фоне успеха Gemini 3 2 ч.
Apple сократила десятки специалистов по корпоративным продажам своей продукции 3 ч.
Новая статья: Тестируем DDR5-6000 CL26 — память, которой не хватало Ryzen 8 ч.
Honor представила смарт-часы Watch X5 в стиле Apple Watch со 120 спортивными режимами за $63 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса Chieftec Night Hunter: всё что нужно и ничего лишнего 10 ч.
Россияне стали реже менять смартфоны и всё чаще выбирают дешёвую электронику 10 ч.
Представлены Honor 500 и Honor 500 Pro — смартфоны с дизайном iPhone Air и батареями на 8000 мА·ч по цене от $380 11 ч.
Steam Machine дешёвой не будет: Valve не станет продавать мини-ПК себе в убыток по консольной модели 13 ч.
Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600 13 ч.
Джони Айв и Сэм Альтман создали прототип совместного ИИ-устройства, но никому его не показали 14 ч.