Google пытается доказать суду, что отделить её рекламный бизнес будет технически невозможно

На прошлой неделе состоялось заключительное заседание суда, в ходе которого рассматривалось требование Министерства юстиции США по разделению рекламного бизнеса Google ради соответствия антимонопольному законодательству. Компания начала собирать свидетельства экспертов, которые призваны доказать, что отделить рекламный бизнес будет технически невозможно.

Напомним, окружной судья Леони Бринкема (Leonie Brinkema) скептически настроена в отношении правовых перспектив решений, подразумевающих структурные изменения в бизнесе Google, поскольку понимает, что корпорация будет обжаловать все соответствующие решения суда. Министерство юстиции США при этом настаивает на продаже компанией Google своей рекламной площадки AdX ради устранения возникшей монополии на рынке подобных услуг.

Сама корпорация Google принудительную продажу AdX считает слишком суровым требованием, но в рамках подготовки к вынесению судом окончательного вердикта начинает приводить комментарии экспертов, которые считают, что такие меры не могут быть реализованы технически. Вице-президент Google по взаимодействию с регулирующими органами Леанн Малхолланд (Le-Anne Mulholland) со страниц корпоративного блога заявила, что «предложение разбить Google Ad Manager не может сработать и создаст существенную неопределённость и проблемы для рекламодателей и изданий».

Профессор Джейсон Не (Jason Nieh), воплощение такого решения на практике будет «подразумевать крайне сложные меры на уровне программного обеспечения без каких-либо гарантий успеха». Представители Министерства юстиции США настаивают, что разделение рекламного бизнеса является единственным способом получить «светлое, более конкурентное будущее для открытой веб-платформы». Судье предстоит рассмотреть эти противоречащие доводы, чтобы вынести вердикт, позволяющий эффективно устранить монополию Google в рекламном бизнесе.