TSMC построит на Тайване ещё три фабрики 2-нм чипов и ускорит освоение этого техпроцесса в США

По сообщениям тайваньских СМИ, на которые ссылается TrendForce, генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) на прошлой неделе признался в превышении спросом производственных возможностей компании в три раза. В таких условиях он вынуждена активнее расширять свою производственную базу, а потому выделит $28,6 млрд на строительство трёх новых 2-нм предприятий на территории Тайваня.

Об этом сообщает тайваньская пресса, указывая на готовность TSMC построить в окрестностях своего технопарка в Гаосюне на юге острова ещё три предприятия по выпуску 2-нм продукции. Проект потребует капитальных затрат в размере около $28,6 млрд, а ведь ещё недавно компания такие суммы тратила за год на строительство заметно большего количества предприятий. Если все согласования будут проведены в сжатые сроки, фундамент трёх будущих фабрик будет заложен в следующем году.

Всего в планы TSMC изначально входило использование семи предприятий на Тайване для выпуска 2-нм продукции. Два из них расположатся в Синьчжу, а пять — на юге острова в Гаосюне. Если к ним добавятся ещё три предприятия, то общее их количество достигнет 10 штук. Кроме того, в начале ноября был заложен фундамент первого предприятия TSMC в Тайчжуне по выпуску продукции с использованием более передового техпроцесса A14.

Будет TSMC расширять и свой производственный кластер в штате Аризона. Планируется не только строительство дополнительных фабрик, но и ускорение перехода на использование передовых технологий на американской площадке. В конечном итоге TSMC хотела бы до 30 % своей 2-нм продукции выпускать именно в Аризоне. Третье по счёту предприятие компании на территории этого штата должно начать выпуск 2-нм продукции уже в 2027 году, что на год опережает первоначальный график. Здесь же в сопоставимые сроки будет налажен и выпуск чипов по более совершенной технологии A16.