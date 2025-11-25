Сегодня 25 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... M**a готова снизить зависимость от Nvidi...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Meta✴ готова снизить зависимость от Nvidia и потратить миллиарды долларов на чипы от Google

Рекордные темпы роста выручки Nvidia уже не первый год подряд объясняются высоким спросом на выпускаемые ею ускорители вычислений для инфраструктуры искусственного интеллекта. Продукции Nvidia на всех не хватает, и всё чаще игроки облачного рынка начинают смотреть в сторону альтернативных поставщиков, даже если они являются их конкурентами.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

В подобной ситуации оказалась Meta Platforms, если верить ссылающемуся на The Information агентству Reuters. Эта компания, если верить слухам, ведёт переговоры с Google о закупке разработанных ею чипов на сумму в несколько миллиардов долларов США. Условия обсуждаемой сделки подразумевают закупку данных компонентов с 2027 года, а также аренду облачных мощностей у самой Google для нужд Meta Platforms уже со следующего года.

Google против таких бизнес-возможностей не только не возражает, она рассчитывает благодаря реализации чипов собственной разработки получать выручку, сопоставимую с одной десятой выручки Nvidia. Чипы Google не только дешевле решений Nvidia, но и обеспечивают более высокую информационную безопасность, по данным первой из компаний. Представители всех перечисленных компаний не смогли предоставить Reuters свои комментарии на эту тему. Meta ранее заявляла, что в ближайшие три года намеревается потратить $600 млрд на развитие инфраструктуры в США и приём на работу новых специалистов. Сама Meta остаётся одним из крупнейших клиентов Nvidia с 2022 года, поскольку по мере развития сферы искусственного интеллекта её потребности в вычислительных ресурсах резко выросли. Nvidia тоже зависит от своих клиентов, поскольку четвёрка крупнейших из них обеспечивает более 60 % всей выручки компании.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google выпустила Arm-процессоры Axion и тензорный ускоритель Ironwood для обучения и запуска огромных ИИ-моделей
ИИ-чипы Google TPU обрели популярность спустя 10 лет после дебюта — Anthropic арендовала 1 млн ускорителей
Google представила свой самый мощный ИИ-процессор Ironwood — до 4,6 квадриллиона операций в секунду
Xiaomi научила электромобили автоматически объезжать препятствия в случае опасности
TSMC построит на Тайване ещё три фабрики 2-нм чипов и ускорит освоение этого техпроцесса в США
Приемлемо: Samsung наконец довела 2-нм техпроцесс до уровня брака ниже 50 %
Теги: me, google, google tensor, ии, процессоры
me, google, google tensor, ии, процессоры
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис
Сооснователь Google Ларри Пейдж стал вторым богатейшим человеком в мире благодаря Gemini 3
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
«Вот и поиграли»: российский MMO-шутер Pioner выйдет 16 декабря в раннем доступе Steam, но не для России и Беларуси
Если научить ИИ маленькому обману, он начнёт жульничать систематически — Anthropic открыла вредную склонность ИИ 19 мин.
Утечка: российские фанаты «Принца Персии» опубликовали запись внутреннего показа ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 35 мин.
В «Яндекс Картах» появился ИИ-помощник — он даёт подробные и актуальные подсказки 3 ч.
Google отчаянно защищает AdX от принудительной продажи: отделить рекламный бизнес технически невозможно 5 ч.
Ошибка Windows 11 24H2 приводит к сбоям в «Проводнике» и меню «Пуск» 6 ч.
ИИ оказался слишком рискованным даже для страхования от рисков 9 ч.
Anthropic бросает вызов Gemini 3: представлена мощная ИИ-модель Opus 4.5 и инструмент для покорения Excel 13 ч.
Маск ударил по фабрикам троллей: X начала показывать местоположение аккаунтов 14 ч.
Календарь релизов 24 – 30 ноября: Of Ash and Steel, Project Motor Racing и Hail to the Rainbow 15 ч.
В Steam стартовала распродажа «Чёрная пятница» и голосование за лучшие игры 2025 года 15 ч.
Китай запустил первую в своей истории спасательную космическую миссию 6 мин.
Российскому интернету грозит «помутнение»: до 70 % оптоволоконных магистралей устареют в 2025 году 8 мин.
Xiaomi научила электромобили автоматически объезжать препятствия в случае опасности 23 мин.
TSMC построит на Тайване ещё три фабрики 2-нм чипов и ускорит освоение этого техпроцесса в США 38 мин.
Microsoft представила настоящие кроксы в стиле Xbox — и их даже можно купить 2 ч.
Российские магистральные ВОЛС близки к предельному возрасту эксплуатации 2 ч.
Приемлемо: Samsung наконец довела 2-нм техпроцесс до уровня брака ниже 50 % 2 ч.
Стартап Kneron представил чип KL1140 для работы с ИИ-моделями на периферии 3 ч.
В Швейцарии создали крошечного робота-курьера для адресной доставки лекарств по венам 3 ч.
«Они его не хотят!»: Маск признал, что автопилот Tesla оказался не нужен другим автопроизводителям 3 ч.