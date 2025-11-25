Meta✴ готова снизить зависимость от Nvidia и потратить миллиарды долларов на чипы от Google

Рекордные темпы роста выручки Nvidia уже не первый год подряд объясняются высоким спросом на выпускаемые ею ускорители вычислений для инфраструктуры искусственного интеллекта. Продукции Nvidia на всех не хватает, и всё чаще игроки облачного рынка начинают смотреть в сторону альтернативных поставщиков, даже если они являются их конкурентами.

В подобной ситуации оказалась Meta✴ Platforms, если верить ссылающемуся на The Information агентству Reuters. Эта компания, если верить слухам, ведёт переговоры с Google о закупке разработанных ею чипов на сумму в несколько миллиардов долларов США. Условия обсуждаемой сделки подразумевают закупку данных компонентов с 2027 года, а также аренду облачных мощностей у самой Google для нужд Meta✴ Platforms уже со следующего года.

Google против таких бизнес-возможностей не только не возражает, она рассчитывает благодаря реализации чипов собственной разработки получать выручку, сопоставимую с одной десятой выручки Nvidia. Чипы Google не только дешевле решений Nvidia, но и обеспечивают более высокую информационную безопасность, по данным первой из компаний. Представители всех перечисленных компаний не смогли предоставить Reuters свои комментарии на эту тему. Meta✴ ранее заявляла, что в ближайшие три года намеревается потратить $600 млрд на развитие инфраструктуры в США и приём на работу новых специалистов. Сама Meta✴ остаётся одним из крупнейших клиентов Nvidia с 2022 года, поскольку по мере развития сферы искусственного интеллекта её потребности в вычислительных ресурсах резко выросли. Nvidia тоже зависит от своих клиентов, поскольку четвёрка крупнейших из них обеспечивает более 60 % всей выручки компании.