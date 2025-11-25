Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский

Выпущенный в 2005 году издательством Ubisoft культовый экшен-хоррор Cold Fear от французской студии Darkworks две недели назад пропал из Steam, но уже вернулся в продажу — правда, не для цифрового магазина Valve.

Как сообщила администрация сервиса GOG, Cold Fear наряду с постапокалиптическим экшеном I Am Alive, платформером Rayman 2: The Great Escape и ещё семью проектами прошлых лет вошла в программу GOG по сохранению игр Preservation Program.

Cold Fear и I Am Alive были перевыпущены компанией Atari, в августе выкупившей у Ubisoft права на оба релиза (и ещё три других), в сотрудничестве со специалистами GOG.

Все участники программы GOG по сохранению игр получают технические улучшения для обеспечения стабильной работы на современных системах, но над переизданием Cold Fear поработали особенно.

Релиз Cold Fear в GOG сопроводили сравнительным трейлером (прикреплён выше) и списком произведённых улучшений:

полная поддержка Windows 10 и 11;

все семь локализаций, включая русскую (текст и озвучка) — в Steam-версии её не было;

поддержка широкоформатных (16:9) мониторов, высоких разрешений вплоть до 4K и высокой кадровой частоты;

поддержка современных контроллеров;

поддержка облачных сохранений;

оптимизация стандартных графических настроек;

исправление многих технических проблем.

Скриншоты Cold Fear в 4K

Игрокам Cold Fear достаётся роль ветерана береговой охраны Тома Хэнсена, который прибывает на заброшенное российское китобойное судно для расследования сигнала бедствия, но обнаруживает на борту невообразимые ужасы.

Cold Fear вышла в марте 2005 года на PC, PS2 и Xbox, но на релизе оказалась полностью в тени дебютировавшей двумя месяцами ранее Resident Evil 4. Несмотря на «крайне низкие» продажи, в узких кругах игра заслужила культовый статус.