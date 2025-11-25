Сегодня 25 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Культовый хоррор Cold Fear в духе Reside...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский

Выпущенный в 2005 году издательством Ubisoft культовый экшен-хоррор Cold Fear от французской студии Darkworks две недели назад пропал из Steam, но уже вернулся в продажу — правда, не для цифрового магазина Valve.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Как сообщила администрация сервиса GOG, Cold Fear наряду с постапокалиптическим экшеном I Am Alive, платформером Rayman 2: The Great Escape и ещё семью проектами прошлых лет вошла в программу GOG по сохранению игр Preservation Program.

Cold Fear и I Am Alive были перевыпущены компанией Atari, в августе выкупившей у Ubisoft права на оба релиза (и ещё три других), в сотрудничестве со специалистами GOG.

Все участники программы GOG по сохранению игр получают технические улучшения для обеспечения стабильной работы на современных системах, но над переизданием Cold Fear поработали особенно.

Релиз Cold Fear в GOG сопроводили сравнительным трейлером (прикреплён выше) и списком произведённых улучшений:

  • полная поддержка Windows 10 и 11;
  • все семь локализаций, включая русскую (текст и озвучка) — в Steam-версии её не было;
  • поддержка широкоформатных (16:9) мониторов, высоких разрешений вплоть до 4K и высокой кадровой частоты;
  • поддержка современных контроллеров;
  • поддержка облачных сохранений;
  • оптимизация стандартных графических настроек;
  • исправление многих технических проблем.

Скриншоты Cold Fear в 4K
Смотреть все изображения (14)
Смотреть все
изображения (14)

Игрокам Cold Fear достаётся роль ветерана береговой охраны Тома Хэнсена, который прибывает на заброшенное российское китобойное судно для расследования сигнала бедствия, но обнаруживает на борту невообразимые ужасы.

Cold Fear вышла в марте 2005 года на PC, PS2 и Xbox, но на релизе оказалась полностью в тени дебютировавшей двумя месяцами ранее Resident Evil 4. Несмотря на «крайне низкие» продажи, в узких кругах игра заслужила культовый статус.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ubisoft анонсировала дерзкий и «дико интересный» сериал Far Cry от создателей «Фарго» и «В Филадельфии всегда солнечно»
Утечка: российские фанаты «Принца Персии» опубликовали запись внутреннего показа ремейка Prince of Persia: The Sands of Time
Амбициозный боевик Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie в честь 20-летия получил масштабный фанатский патч
«Стресс-тест не только серверов, но и наших мозгов с нервами»: режиссёр Escape from Tarkov подвёл итоги недели с релиза и раскрыл, что ждёт игру дальше
Стример взялся проходить Minecraft на принтере, который печатает новый кадр раз в две секунды
«Просто бальзам на измученную геймерскую душу»: пользователи Steam оценили российскую ролевую игру Of Ash and Steel в духе «Готики»
Теги: cold fear, i am alive, atari, экшен, хоррор, gog
cold fear, i am alive, atari, экшен, хоррор, gog
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Сооснователь Google Ларри Пейдж стал вторым богатейшим человеком в мире благодаря Gemini 3
Китай запустил первую в своей истории спасательную космическую миссию
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Конец эпохи Windows 10 спровоцировал миграцию пользователей на Linux 60 мин.
Google вернула себе трон ИИ: Gemini 3 разгромила конкурентов в тестах 3 ч.
Стример взялся проходить Minecraft на принтере, который печатает новый кадр раз в две секунды 3 ч.
Yandex B2B Tech открыла доступ к Alice AI LLM — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса» 4 ч.
«Просто бальзам на измученную геймерскую душу»: пользователи Steam оценили российскую ролевую игру Of Ash and Steel в духе «Готики» 4 ч.
Если научить ИИ маленькому обману, он начнёт жульничать систематически — Anthropic открыла вредную склонность ИИ 4 ч.
Утечка: российские фанаты «Принца Персии» опубликовали запись внутреннего показа ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 5 ч.
В «Яндекс Картах» появился ИИ-помощник — он даёт подробные и актуальные подсказки 6 ч.
Google отчаянно защищает AdX от принудительной продажи: отделить рекламный бизнес технически невозможно 9 ч.
Ошибка Windows 11 24H2 приводит к сбоям в «Проводнике» и меню «Пуск» 9 ч.
Нехватка ИИ-мощностей и проблемы с производительностью вынудили многих клиентов AWS обратиться к конкурентам 37 мин.
Huawei представила сверхтонкий складной смартфон Mate X7 с большим 8" дисплеем и флагманской камерой за $1830 50 мин.
В России представили компьютерное кресло за 5 млн рублей — с золотом, бриллиантами и «позвоночником» 2 ч.
Что будет, если чёрная дыра пролетит через человека? Учёные впервые дали научный ответ 2 ч.
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915 2 ч.
Huawei похвалилась продажами 10 млн складных смартфонов и закрепила лидерство на рынке 2 ч.
«Миссия Генезис» — США бросят силы на развитие ИИ для научных открытий 3 ч.
Трамп утвердил «миссию Genesis» — национальную программу развития ИИ масштаба Манхэттенского проекта 3 ч.
AWS потратит $50 млрд на расширение облачных мощностей для правительства США: +1,3 ГВт на ИИ и HPC 3 ч.
Meta готова снизить зависимость от Nvidia и потратить миллиарды долларов на чипы от Google 4 ч.