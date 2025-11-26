Сегодня 26 ноября 2025
В Польше заподозрили, что Apple злоупотребляет политикой конфиденциальности в корыстных целях

Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) объявило о начале расследования по поводу возможного использования Apple своей политики конфиденциальности для ограничения конкуренции на рынке мобильной рекламы.

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND/unsplash.com

Польский антимонопольный регулятор полагает, что инструмент App Tracking Transparency (ATT), который запрещает сбор информации о владельцах iPhone без их явного на то согласия, может ограничить возможности сторонних приложений по сбору данных пользователей для персонализированной рекламы, отдавая предпочтение собственному рекламному сервису Apple.

«Мы подозреваем, что политика ATT может вводить пользователей в заблуждение относительно уровня защиты конфиденциальности, одновременно усиливая конкурентное преимущество Apple перед независимыми издателями», — заявил президент UOKiK Томаш Хростны (Tomasz Chrostny). «Подобная практика может представлять собой злоупотребление доминирующим положением», — добавил он.

Регулятор сообщил, что политику Apple в отношении ATT также расследуют антимонопольные органы Германии, Италии и Румынии, а во Франции Apple оштрафовали на €150 млн ($162,42 млн), обвинив компанию в дискриминации рекламодателей. В случае, если обвинения регулятора подтвердятся, Apple может быть оштрафована на 10 % от годового оборота в Польше, пишет Reuters.

В ответ на обвинения регулятора в Apple заявили, что фреймворк ATT, представленный в iOS 14.5 и более поздних версиях, был создан, чтобы предоставить потребителям возможность контролировать отслеживание компаниями их действий и защищать свою конфиденциальность.

«Неудивительно, что индустрия отслеживания данных продолжает противодействовать нашим усилиям по возвращению пользователям контроля над своими данными, и теперь под сильным давлением мы можем отказаться от этой функции, что негативно скажется на европейских потребителях», — говорится в заявлении Apple. «Мы будем сотрудничать с польским антимонопольным органом, чтобы Apple могла и дальше предлагать пользователям этот ценный инструмент обеспечения конфиденциальности», — добавила компания.

Теги: apple, антимонопольное расследование, польша, евросоюз, ios
