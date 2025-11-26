Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин

Первое предприятие TSMC на территории штата Аризона уже начало снабжать американских заказчиков 4-нм продукцией, но объёмы поставок нельзя назвать серьёзными. Так или иначе, один из источников сообщает, что в середине сентября из-за сбоя в поставках технического газа оно на несколько часов экстренно прекратило работу, и в утиль будут отправлены несколько тысяч кремниевых пластин.

По данным американского журналиста Тима Кулпана (Tim Culpan), который ранее работал в Bloomberg, в середине сентября сбой в электроснабжении предприятия Linde, которое специализируется на снабжении техническим газом фабрики TSMC в Аризоне, парализовал работу последней на несколько часов. В результате этого сбоя TSMC была вынуждена списать партию из нескольких тысяч кремниевых пластин. В масштабах бизнеса TSMC подобная потеря не считается критичной, но с точки зрения бесперебойности работы предприятий компании в Аризоне этот инцидент является тревожным сигналом — с учётом намерений TSMC активно развивать локальное производство в США.

На территории Тайваня компания TSMC старается контролировать работу смежных производств и предусматривать разного рода защиту от стихийных бедствий и отключений электроснабжения. В США она пока вынуждена в большей степени ориентироваться на услуги подрядчиков, над которыми не имеет полного контроля. По имеющимся данным, TSMC велела поставщику газа Linde разобраться в причинах инцидента и устранить их.

В сентябре прошлого года TSMC заложила фундамент очистных сооружений на территории Аризоны, которые помогут основным предприятиям обходиться меньшими затратами воды при выпуске чипов. В феврале прошлого года TSMC была вынуждена сообщить об убытках в размере $162 млн, которые понесла из-за произошедшего месяцем ранее на Тайване сильного землетрясения. Тайфуны и засуха также способны наносить ущерб производству чипов в регионе. Представители TSMC американский инцидент комментировать не стали, лишь отметив, что развитие производства на территории США в любом случае будет отрицательно влиять на прибыль компании из-за роста расходов в последующие пять лет.