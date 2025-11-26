Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Выглядит словно пришелец из Bloodborne»...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Выглядит словно пришелец из Bloodborne»: авторы Elden Ring Nightreign заинтриговали фанатов трейлером нового героя из аддона The Forsaken Hollows

Издательство Bandai Namco и разработчики из японской студии FromSoftware представили геймплейный трейлер нового персонажа из дополнения The Forsaken Hollows к кооперативному роглайк-экшену Elden Ring Nightreign.

Источник изображений: Bandai Namco

Источник изображений: Bandai Namco

Речь идёт об Учёном (Scholar) — академике из Замогильных степей с глубоким пониманием тайного знания, который получает «невероятные преимущества» при изучении поля боя.

Посвящённый Учёному геймплейный трейлер демонстрирует, как персонаж расправляется с врагами элегантной тростью, собирает травы, ослабляет врагов и призывает персонажей-помощников.

Особая способность Учёного заключается в соединении врагов невидимыми нитями, благодаря которым атака по одному неприятелю наносит урон и всем остальным в связке. Судя по трейлеру, умение пригодится в бою с козлом-шаманом Либрой.

Фанаты Elden Ring Nightreign остались заинтригованы трейлером Учёного и открываемыми его навыками геймплейными возможностями. «Выглядит словно пришелец из Bloodborne», — подметил Kumire_921.

Владельцам расширенного и коллекционного изданий Nightreign дополнение достанется бесплатно

Владельцам расширенного и коллекционного изданий Nightreign дополнение достанется бесплатно

Помимо Учёного, The Forsaken Hollows добавит в Elden Ring Nightreign ещё одного ночного странника (настоятельницу Undertaker) и двух боссов, включая рыцаря Арториаса из оригинальной Dark Souls.

The Forsaken Hollows поступит в продажу 4 декабря для всех целевых платформ Elden Ring Nightreign — PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В российском сегменте Steam стоимость дополнения составляет 1080 рублей.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дополнение к Elden Ring Nightreign добавит в игру Арториаса из Dark Souls и не только — первый трейлер и дата выхода The Forsaken Hollows
FromSoftware отложила релиз Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2, чтобы оптимизировать игру
«Брось вызов бескрайней тьме»: обзорный трейлер показал, какие сложности ждут игроков Elden Ring Nightreign в хардкорном режиме Deep of Night
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Мультиплеерный экшен Spellcasters Chronicles от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human готовится к «бете», но только для избранных
Теги: elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, экшен, роглайк
elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, экшен, роглайк
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
«Алиса, открой шторы»: «Яндекс» показал множество гаджетов для умного дома
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК 20 мин.
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора 5 ч.
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей 9 ч.
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 10 ч.
Black Forest Labs представила ИИ-генератор изображений FLUX.2 с оптимизацией для видеокарт GeForce RTX 10 ч.
«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц и больше ИИ-возможностей 12 ч.
Мультиплеерный экшен Spellcasters Chronicles от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human готовится к «бете», но только для избранных 12 ч.
Тиранид-прайм, новая операция и Кровавые Ангелы: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышло крупное обновление «Утилизация» 14 ч.
Хакеры научились проникать на ПК через поддельный экран «Центра обновления Windows» 14 ч.
Появились первые намёки, во что превратятся Android и ChromeOS после слияния 15 ч.
Google плетёт сети в Индийском океане: подводный интернет-кабель TalayLink свяжет Австралию и Таиланд 15 мин.
Дженсен Хуанг заявил, что чипы Nvidia на поколение опережают всю отрасль, включая ускорители Google 2 ч.
HP Inc не оправдала ожиданий по прогнозу на прибыль и вынуждена объявить о сокращении персонала 3 ч.
Планы Meta использовать ИИ-ускорители Google TPU ударили по акциям NVIDIA 9 ч.
Новая статья: Обзор маршрутизатора Netcraze Ultra (NC-1812): новое имя, новый Wi-Fi 10 ч.
Samsung начала массовое производство 3-Гбайт чипов GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, и готовит более быстрые варианты 13 ч.
Huawei представила гибридный планшет MatePad Edge — 14,2" OLED, ПК-процессор и батарея на 12 900 мА·ч от $845 14 ч.
Финляндия создаст крупнейший в мире тепловой аккумулятор из целой горы песка 15 ч.
Японский конкурент TSMC начнёт строительство 1,4-нм фабрики чипов в 2027 году 15 ч.
Framework перестала продавать модули памяти из-за перекупщиков и предупредила о повышении цен 16 ч.