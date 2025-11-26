«Выглядит словно пришелец из Bloodborne»: авторы Elden Ring Nightreign заинтриговали фанатов трейлером нового героя из аддона The Forsaken Hollows

Издательство Bandai Namco и разработчики из японской студии FromSoftware представили геймплейный трейлер нового персонажа из дополнения The Forsaken Hollows к кооперативному роглайк-экшену Elden Ring Nightreign.

Речь идёт об Учёном (Scholar) — академике из Замогильных степей с глубоким пониманием тайного знания, который получает «невероятные преимущества» при изучении поля боя.

Посвящённый Учёному геймплейный трейлер демонстрирует, как персонаж расправляется с врагами элегантной тростью, собирает травы, ослабляет врагов и призывает персонажей-помощников.

Особая способность Учёного заключается в соединении врагов невидимыми нитями, благодаря которым атака по одному неприятелю наносит урон и всем остальным в связке. Судя по трейлеру, умение пригодится в бою с козлом-шаманом Либрой.

Фанаты Elden Ring Nightreign остались заинтригованы трейлером Учёного и открываемыми его навыками геймплейными возможностями. «Выглядит словно пришелец из Bloodborne», — подметил Kumire_921.

Помимо Учёного, The Forsaken Hollows добавит в Elden Ring Nightreign ещё одного ночного странника (настоятельницу Undertaker) и двух боссов, включая рыцаря Арториаса из оригинальной Dark Souls.

The Forsaken Hollows поступит в продажу 4 декабря для всех целевых платформ Elden Ring Nightreign — PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. В российском сегменте Steam стоимость дополнения составляет 1080 рублей.