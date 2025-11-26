Сегодня 26 ноября 2025
Последний эпизод The Long Dark не выйдет в 2025 году — первый трейлер и дата релиза The Light at the End of All Things

Разработчики из канадской студии Hinterland подтвердили дату выхода последней, пятой главы Wintermute — эпизодической сюжетной кампании своего симулятора выживания The Long Dark.

Источник изображений: Hinterland

Напомним, первый эпизод Wintermute вышел в 2017 году, а четвёртый увидел свет в 2021-м. Релиз пятого планировался в конце 2024-го, но прошлой осенью Hinterland объявила о переносе выпуска на 2025-й.

Как стало известно, финальный эпизод Wintermute под названием The Light at the End of All Things («Свет в конце всего сущего») дебютирует лишь 31 марта 2026 года. Анонс сопровождался полутораминутным тизер-трейлером.

По словам руководителя Hinterland Рафаэля ван Лиропа (Raphael van Lierop), большая часть контента The Light at the End of All Things уже готова, однако закончить оставшиеся работы за остаток 2025 года команда не успевает.

Дополнительное время Hinterland понадобится на полировку, оптимизацию, устранение багов и консольную сертификацию у платформодержателей, а также завершение кинематографических сцен и саундтрека.

Ранее сообщалось, что The Light at the End of All Things станет самым крупным эпизодом, завершит историю The Long Dark и подготовит почву для будущего франшизы (игры, фильмы, сериалы и так далее).

В частности, студия работает над сиквелом — ранний доступ Blackfrost: The Long Dark 2 стартует в 2026 году на ПК (Steam). В апреле Hinterland отчитывалась, что продолжением занимается меньше людей, чем пятым эпизодом Wintermute.

Теги: the long dark, hinterland, симулятор выживания
