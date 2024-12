«Живите вместе. Умрите в одиночку»: анонсирована ролевая игра на выживание Blackfrost: The Long Dark 2

Студия Hinterland в рамках прошедшей The Game Awards 2024 представила дебютный трейлер Blackfrost: The Long Dark 2 — продолжения симулятора выживания The Long Dark. Тизер нового проекта демонстрировался ещё в начале текущего года, и уже тогда многие догадывались о том, что это будет.

Авторы называют Blackfrost: The Long Dark 2 первой настоящей ролевой игрой на выживание. Геймерам предоставят возможность создать уникального персонажа, настроить ему все черты и навыки, чтобы потом отправиться «собирать шрамы и истории» в новом большом мире.

Blackfrost: The Long Dark 2

«Живите вместе. Умрите в одиночку. […] Новая система “Воли к жизни” в Blackfrost добавляет в привычную формулу элементы психологического выживания и вводит показатель устойчивости. […] Управляйте своими сомнениями и страхами и находите утешение в мелочах, если хотите выжить», — так представители студии Hinterland описывают ключевое геймплейное новшество сиквела The Long Dark.

Ранний доступ Blackfrost: The Long Dark 2 стартует только в 2026 году, у проекта уже есть своя страница в Steam.