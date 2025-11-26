Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники В Южной Корее начали продавать съедобные...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Южной Корее начали продавать съедобные HBM-чип(с)ы SK hynix

Ещё в 2013 году маркетологи AMD упражнялись в игре слов вокруг термина «chips», который в английском языке может обозначать как полупроводниковые компоненты, так и знакомые всем снеки. Теперь инициативу подхватила южнокорейская SK hynix, которая в условиях дефицита микросхем памяти HBM решила выпустить совместно с корейской сетью супермаркетов 7-Eleven банановые чипсы с одноимённым названием.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Как поясняется в фирменных маркетинговых материалах, в случае с продуктами питания сокращение HBM расшифровывается как Honey Banana Mat, что на смеси английского и корейского языков означает «вкус медового банана». Закуска поступила в продажу в южнокорейские супермаркеты 7-Eleven, и торговая марка SK hynix на упаковке тоже присутствует. За пределы Южной Кореи новинка местной розницы не поставляется.

Сами чипсы изготовлены из кукурузной муки, а дополнительной сладости и аромата им придаёт глазурь из шоколада, мёда и бананового ароматизатора. На этом мировой лидер в производстве памяти типа HBM останавливаться не собирается, и со следующего месяца начнёт выпускать коллекционные фигурки подобной тематики. По замыслу авторов идеи, подобная продукция должна повысить осведомлённость покупателей по поводу ассортимента полупроводниковых изделий. Кроме того, такая продукция призвана вызывать у потребителей благоприятные ассоциации с торговой маркой SK hynix.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung повысила цены на память на 60 % с сентября — строительство ЦОД для ИИ душит поставки для обычных потребителей
SK hynix оценила память HBM4 для Nvidia на 50 % дороже HBM3E, но это не точно
В продаже появились чипсы со вкусом 9-вольтовой батарейки — это тот самый вкус, знакомый с детства
SoftBank завершила поглощение разработчика серверных Arm-процессоров Ampere Computing
Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Теги: sk hynix, hbm, чипы, продукты, производство микросхем
sk hynix, hbm, чипы, продукты, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Российская Neiry представила управляемых «голубей-биодронов» PJN-1 — это живые птицы с чипированным мозгом
Американский регулятор рассекретил планы Sony на версию Death Stranding 2: On the Beach для ПК
Российскому интернету грозит «помутнение»: до 70 % оптоволоконных магистралей устареют в 2025 году
В Windows 11 появилось централизованное управление обновлениями приложений
Последний эпизод The Long Dark не выйдет в 2025 году — первый трейлер и дата релиза The Light at the End of All Things 58 мин.
Удалять приложения Windows 11 станет удобнее 2 ч.
«Выглядит словно пришелец из Bloodborne»: авторы Elden Ring Nightreign заинтриговали фанатов трейлером нового героя из аддона The Forsaken Hollows 2 ч.
В Польше заподозрили, что Apple злоупотребляет политикой конфиденциальности в корыстных целях 4 ч.
Учёные обнаружили, что у ИИ пока имеются проблемы с пониманием каламбуров и юмора 9 ч.
Инженеры проиграли ИИ: модель Claude Opus 4.5 справилась с заданием Anthropic лучше любого из людей 12 ч.
Голосовой режим ChatGPT встроили в чат — он стал естественнее и его можно перебивать 13 ч.
Black Forest Labs представила ИИ-генератор изображений FLUX.2 с оптимизацией для видеокарт GeForce RTX 13 ч.
«Блокнот» в Windows 11 получил поддержку таблиц и больше ИИ-возможностей 15 ч.
Мультиплеерный экшен Spellcasters Chronicles от создателей Heavy Rain и Detroit: Become Human готовится к «бете», но только для избранных 16 ч.
В Южной Корее начали продавать съедобные HBM-чип(с)ы SK hynix 12 мин.
Человечество впервые «увидело» тёмную материю — прямо в нашей галактике 16 мин.
Защищённые смартфоны OSCAL TANK 1, Pilot 3 и планшет SPIDER 10 выдержат самые экстремальные условия 23 мин.
SoftBank завершила поглощение разработчика серверных Arm-процессоров Ampere Computing 24 мин.
Представлены флагманы Poco F8 Pro и F8 Ultra с чипами Snapdragon 8 Elite, ёмкими батареями и мощным звуком Bose 34 мин.
Qualcomm представила заторможенный Snapdragon 8 Elite Gen 5 — субфлагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5 2 ч.
«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря 2 ч.
Представлена 35-мм плёночная камера Kodak Snapic A1 в стиле 90-х за $99 2 ч.
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин 3 ч.
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого 3 ч.