Осканадалившегося ИИ-медвежонка отучили говорить на фривольные темы и вернули на прилавки

В середине этого месяца продукция сингапурской компании FoloToy оказалась в центре скандала, поскольку исследователи выявили, что предлагаемый ею плюшевый медвежонок Kumma со встроенной умной колонкой способен общаться с детьми на опасные темы. После приостановки продаж этих игрушек они вернулись на виртуальные прилавки, поскольку производитель теперь сотрудничает с ByteDance, а не OpenAI.

Источник изображения: FoloToy

Источник изображения: FoloToy

Напомним, ранее умная колонка внутри игрушки опиралась на возможности большой языковой модели GPT-4o американской компании OpenAI, но теперь на сайте производителя медведя упоминается чат-бот Coze, разработанный китайской ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok. По всей видимости, подобной смены технологического партнёра оказалось достаточно, чтобы обезопасить малолетних пользователей от разговоров на опасные темы. Купить Teddy Kumma можно за $99 на официальном сайте FoloToy.

Напомним, скандал разразился благодаря обнаруженной исследователями способности умной колонки внутри детской игрушки давать пояснения на тему половых отношений и предлагать сценарии поведения в откровенных ролевых играх. Кроме того, устройство давало советы о том, где в доме можно найти режущие предметы, спички, лекарственные препараты и пластиковые пакеты. Повторных исследований на предмет безопасности игрушек FoloToy после смены чат-бота не проводилось.

Теги: игрушки, ии-бот, ии, чат-бот, безопасность
