Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Скандального ИИ-медвежонка отучили говор...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Скандального ИИ-медвежонка отучили говорить на фривольные темы и вернули на прилавки

В середине этого месяца продукция сингапурской компании FoloToy оказалась в центре скандала, поскольку исследователи выявили, что предлагаемый ею плюшевый медвежонок Kumma со встроенной умной колонкой способен общаться с детьми на опасные темы. После приостановки продаж этих игрушек они вернулись на виртуальные прилавки, поскольку производитель теперь сотрудничает с ByteDance, а не OpenAI.

Источник изображения: FoloToy

Источник изображения: FoloToy

Напомним, ранее умная колонка внутри игрушки опиралась на возможности большой языковой модели GPT-4o американской компании OpenAI, но теперь на сайте производителя медведя упоминается чат-бот Coze, разработанный китайской ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok. По всей видимости, подобной смены технологического партнёра оказалось достаточно, чтобы обезопасить малолетних пользователей от разговоров на опасные темы. Купить Teddy Kumma можно за $99 на официальном сайте FoloToy.

Напомним, скандал разразился благодаря обнаруженной исследователями способности умной колонки внутри детской игрушки давать пояснения на тему половых отношений и предлагать сценарии поведения в откровенных ролевых играх. Кроме того, устройство давало советы о том, где в доме можно найти режущие предметы, спички, лекарственные препараты и пластиковые пакеты. Повторных исследований на предмет безопасности игрушек FoloToy после смены чат-бота не проводилось.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пожизненный доступ к злодейскому ИИ WormGPT 4 предложили за $220, но есть и бесплатная альтернатива
Плюшевый медведь с ИИ провалился — он начал болтать на фривольные и опасные темы, продажи остановлены
Китай наладил выпуск детских игрушек с ИИ и готовится к мировой экспансии
Китайские ИИ-компании в поисках монетизации нацелились на зарубежные рынки
Dell резко подняла прогноз выручки от ИИ-серверов — рынок растёт быстрее ожидаемого
Дженсен Хуанг заявил, что чипы Nvidia на поколение опережают всю отрасль, включая ускорители Google
Теги: игрушки, ии-бот, ии, чат-бот, безопасность
игрушки, ии-бот, ии, чат-бот, безопасность
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский
«Алиса, открой шторы»: «Яндекс» показал множество гаджетов для умного дома
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн 49 мин.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 2 ч.
Вдохновлённый Dead Space хоррор Cronos: The New Dawn продался в количестве 500 тыс. копий менее чем за три месяца после выхода 2 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 3 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 4 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 4 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 5 ч.
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории» 5 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 5 ч.
Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях 5 ч.
Dell неплохо заработала на продаже ИИ-серверов и планирует заработать ещё больше 32 мин.
Thunderobot представила игровой ПК на китайском x86-чипе Hygon с 16 ядрами AMD Zen 2 ч.
Seagate создала магнитный диск на 6,9 Тбайт — из таких можно создать HDD на 55–69 Тбайт 3 ч.
TSMC сообщила о старте серийного производства 2-нм чипов 4 ч.
Продажи Tesla рушатся по всему миру — Маск увлёкся роботами, а стоило бы новыми машинами 5 ч.
Китай против Nvidia: владельцу TikTok запретили использовать «зелёные» чипы в новых дата-центрах 6 ч.
AWS вложит $26 млрд в ИИ-инфраструктуру в Индиане, покрыв расходы на новые ЛЭП и электростанции для своих ЦОД 6 ч.
Очередной рекорд разгона DDR5 — покорена планка в 13 500 МТ/с 7 ч.
Твердотельные трансформаторы сингапурской Amperesand обещают произвести революцию в питании ИИ ЦОД 7 ч.
iPhone 17 переворачивает рынок: Apple близка к тому, чтобы обогнать Samsung по поставкам смартфонов 8 ч.