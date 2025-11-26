Злополучный Boeing Starliner снова начнёт летать на МКС, но теперь людей ему не доверят

На днях NASA и Boeing внесли существенные изменения в контракт от 2014 года о коммерческой доставке экипажей на МКС. Вместо первоначальных шести эксплуатационных полётов после сертификации теперь гарантированно будут профинансированы только четыре миссии с опциональной возможностью ещё двух. Первые два полёта по новому контракту намечены на 2026 год, первый из которых будет без людей с доставкой груза на станцию.

Общая стоимость контракта не раскрывается. По старому контракту NASA обязалось заплатить Boeing $4,2 млрд. Разработчик Starliner, по всей видимости, уже вылез за смету, поскольку было осуществлено несколько аварийных запусков корабля, за которые NASA не платило компании.

Согласно изменённому контракту, первая миссия Starliner-1 состоится не ранее апреля 2026 года и пройдёт в беспилотном грузовом режиме — она доставит на МКС «необходимый груз». Решение о грузовом полёте принято из-за серьёзных проблем с двигателями ориентации, выявленных во время тестового полёта с экипажем (Crew Flight Test, CFT) в 2024 году. Из-за этих неполадок корабль вернулся на Землю без астронавтов, а Барри Уилмор (Barry Wilmore) и Сунита Уилльямс (Sunita Williams) провели на станции девять месяцев вместо запланированных нескольких недель и вернулись на Землю на Crew Dragon компании SpaceX.

Беспилотная миссия Starliner-1 позволит в реальных условиях проверить доработки, в том числе новые «собачьи будки» (doghouses) с двигателями малой тяги, и подтвердить безопасность модернизированных систем перед возвращением к пилотируемым полётам.

Модификация контракта также учитывает ограниченное до 2030 года время эксплуатации МКС. NASA намерено чередовать ротации экипажей между Starliner и Crew Dragon (не более одной миссии в год на каждый корабль), чтобы минимизировать риски. Таким образом, после грузового корабля Starliner-1 до конца текущего десятилетия планируется провести три пилотируемые миссии, первая из которых может состояться уже в 2026 году (если сертификация окажется успешной). Это позволит Boeing завершить обязательства по контракту и обеспечить NASA вторым независимым средством доставки экипажей на станцию в оставшиеся годы её работы.

Две опциональные миссии корабля Starliner будут востребованы, если эксплуатация МКС продлится на начало 30-х годов или с «Драконами» SpaceX возникнут какие-либо проблемы.