Сегодня 26 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Вдохновлённый Dead Space хоррор Cronos: ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Вдохновлённый Dead Space хоррор Cronos: The New Dawn продался в количестве 500 тыс. копий менее чем за три месяца после выхода

Приключенческий хоррор на выживание Cronos: The New Dawn, вдохновлённый Dead Space и Resident Evil, продался в количестве 500 тыс. копий. Соответствующую информацию разработчики из Bloober Team (ремейк Silent Hill 2) опубликовали у себя в микроблоге.

Источник изображения: Bloober Team

Источник изображения: Bloober Team

Действие Cronos: The New Dawn происходит в постапокалиптическом будущем. Игрок примеряет на себя роль Скитальца, который подчиняется загадочному «Коллективу» и пытается «ловить отсветы временных разломов». На протяжении всей истории протагонист будет искать аномалии для перемещения в Польшу 80-х годов.

«Вы сразитесь за будущее, исправляя ошибки прошлого. Убивайте монстров до того, как они сольются в нечто худшее. Собирайте души людей прошлого. Приспособьтесь или умрите», — описывают свой проект разработчики на странице в Steam.

Cronos: The New Dawn вышла 5 сентября на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. За это время у хоррора набралось 4919 отзывов в сервисе Valve (рейтинг 87 %).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок
В Steam и на консолях без предупреждения вышел беспощадный хоррор на выживание Total Chaos от автора Turbo Overkill
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга
Теги: cronos: the new dawn, bloober team, хоррор, продажи игр
cronos: the new dawn, bloober team, хоррор, продажи игр
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский
Китай смоделировал, как «выключить» Starlink роем дронов
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 57 мин.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 2 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 3 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 3 ч.
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории» 3 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 3 ч.
Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях 4 ч.
В этот день в 1996 году в США выдали патент на MP3 – формат аудио, перевернувший музыкальную индустрию 4 ч.
«ChatGPT — это продукт, а не друг»: подростки спрашивали ИИ о преступлениях — теперь ими занимается полиция 4 ч.
Ubisoft представила Teammates — прототип игры с ИИ-напарниками, реагирующими на голосовые команды 5 ч.
Seagate создала магнитный диск на 6,9 Тбайт — из таких можно создать HDD на 55–69 Тбайт 14 мин.
TSMC сообщила о старте серийного производства 2-нм чипов 2 ч.
Продажи Tesla рушатся по всему миру — Маск увлёкся роботами, а стоило бы новыми машинами 3 ч.
Китай против Nvidia: владельцу TikTok запретили использовать «зелёные» чипы в новых дата-центрах 4 ч.
AWS вложит $26 млрд в ИИ-инфраструктуру в Индиане, покрыв расходы на новые ЛЭП и электростанции для своих ЦОД 5 ч.
Очередной рекорд разгона DDR5 — покорена планка в 13 500 МТ/с 5 ч.
Твердотельные трансформаторы сингапурской Amperesand обещают произвести революцию в питании ИИ ЦОД 5 ч.
iPhone 17 переворачивает рынок: Apple близка к тому, чтобы обогнать Samsung по поставкам смартфонов 6 ч.
Airbus чуть не остановила выпуск самолётов из-за нехватки топлива для генераторов ЦОД в критический момент 6 ч.
Apple выпустит iPad mini с OLED-дисплеем в третьем квартале 2026 года, но это не точно 6 ч.