Вдохновлённый Dead Space хоррор Cronos: The New Dawn продался в количестве 500 тыс. копий менее чем за три месяца после выхода

Приключенческий хоррор на выживание Cronos: The New Dawn, вдохновлённый Dead Space и Resident Evil, продался в количестве 500 тыс. копий. Соответствующую информацию разработчики из Bloober Team (ремейк Silent Hill 2) опубликовали у себя в микроблоге.

Действие Cronos: The New Dawn происходит в постапокалиптическом будущем. Игрок примеряет на себя роль Скитальца, который подчиняется загадочному «Коллективу» и пытается «ловить отсветы временных разломов». На протяжении всей истории протагонист будет искать аномалии для перемещения в Польшу 80-х годов.

«Вы сразитесь за будущее, исправляя ошибки прошлого. Убивайте монстров до того, как они сольются в нечто худшее. Собирайте души людей прошлого. Приспособьтесь или умрите», — описывают свой проект разработчики на странице в Steam.

Cronos: The New Dawn вышла 5 сентября на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. За это время у хоррора набралось 4919 отзывов в сервисе Valve (рейтинг 87 %).