HP начнёт «недосыпать» память в новые ПК — и при этом поднимет цены из-за дефицита DRAM

В следующем году ПК и ноутбуки компании HP подорожают и, вероятно, будут предлагать меньший объём памяти из-за продолжающегося дефицита и стремительного роста цен на чипы DRAM. Генеральный директор компании предупреждает, что резкий рост цен на память в конечном итоге вынудит HP повысить цены и предложить конфигурации с пониженным объёмом памяти.

Во вторник на конференции, посвящённой финансовым результатам, глава HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) затронул вопрос роста стоимости чипов памяти, который привёл к росту цен на оперативную память DDR5 более чем на 200 % за последние недели. У HP есть некоторые запасы памяти, поэтому Лорес ожидает, что компания «смягчит последствия этих сдерживающих факторов в первой половине финансового года», которая началась в этом месяце.

Однако, начиная с мая, рост стоимости памяти начнёт снижать рентабельность ПК, что вынудит HP принять меры. «Они включают в себя отбор поставщиков с более низкой себестоимостью и перепроектирование портфеля для уменьшения конфигураций памяти, ускорение нашей трансформации с использованием ИИ для дальнейшей экономии средств, а также повышение цен в тесном партнёрстве с нашими каналами сбыта и прямыми клиентами», — сказал Лорес.

Позже в ходе телефонного разговора генеральный директор HP также отметил: «Мы уже наблюдали подобные ситуации, если говорить о спросе, то, как правило, это касается более бюджетных категорий». Компания планирует проводить повышение цен в каждом конкретном случае, в каждой стране, в каждой категории продуктов.

Другие небольшие производители ПК также предупреждают о повышении цен. CyberPowerPC сделает это уже 7 декабря. Maingear также рекомендует потребителям приобретать ПК и комплектующие сейчас, до ожидаемого роста цен после распродаж в «Чёрную пятницу».

Нехватку памяти связывают с высоким спросом со стороны центров обработки данных с использованием ИИ, который подрывает запасы ОЗУ и твердотельных накопителей потребительского уровня. Не обнадёживают и разговоры о том, что этот дефицит памяти может длиться годами, поскольку спрос на ИИ вряд ли снизится в ближайшее время.

Генеральный директор компании Phison, крупного поставщика контроллеров для SSD, также предупредил ранее в этом месяце, что производители электроники могут сократить объём памяти в своих продуктах на целых 50 % в ответ на дефицит. Тем временем, производитель ПК, компания Lenovo, заявила, что создала достаточный запас памяти, которого должно хватить до конца 2026 года.