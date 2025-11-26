Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика HP начнёт «недосыпать» память в новые ПК...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

HP начнёт «недосыпать» память в новые ПК — и при этом поднимет цены из-за дефицита DRAM

В следующем году ПК и ноутбуки компании HP подорожают и, вероятно, будут предлагать меньший объём памяти из-за продолжающегося дефицита и стремительного роста цен на чипы DRAM. Генеральный директор компании предупреждает, что резкий рост цен на память в конечном итоге вынудит HP повысить цены и предложить конфигурации с пониженным объёмом памяти.

Во вторник на конференции, посвящённой финансовым результатам, глава HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) затронул вопрос роста стоимости чипов памяти, который привёл к росту цен на оперативную память DDR5 более чем на 200 % за последние недели. У HP есть некоторые запасы памяти, поэтому Лорес ожидает, что компания «смягчит последствия этих сдерживающих факторов в первой половине финансового года», которая началась в этом месяце.

Однако, начиная с мая, рост стоимости памяти начнёт снижать рентабельность ПК, что вынудит HP принять меры. «Они включают в себя отбор поставщиков с более низкой себестоимостью и перепроектирование портфеля для уменьшения конфигураций памяти, ускорение нашей трансформации с использованием ИИ для дальнейшей экономии средств, а также повышение цен в тесном партнёрстве с нашими каналами сбыта и прямыми клиентами», — сказал Лорес.

Позже в ходе телефонного разговора генеральный директор HP также отметил: «Мы уже наблюдали подобные ситуации, если говорить о спросе, то, как правило, это касается более бюджетных категорий». Компания планирует проводить повышение цен в каждом конкретном случае, в каждой стране, в каждой категории продуктов.

Другие небольшие производители ПК также предупреждают о повышении цен. CyberPowerPC сделает это уже 7 декабря. Maingear также рекомендует потребителям приобретать ПК и комплектующие сейчас, до ожидаемого роста цен после распродаж в «Чёрную пятницу».

Нехватку памяти связывают с высоким спросом со стороны центров обработки данных с использованием ИИ, который подрывает запасы ОЗУ и твердотельных накопителей потребительского уровня. Не обнадёживают и разговоры о том, что этот дефицит памяти может длиться годами, поскольку спрос на ИИ вряд ли снизится в ближайшее время.

Генеральный директор компании Phison, крупного поставщика контроллеров для SSD, также предупредил ранее в этом месяце, что производители электроники могут сократить объём памяти в своих продуктах на целых 50 % в ответ на дефицит. Тем временем, производитель ПК, компания Lenovo, заявила, что создала достаточный запас памяти, которого должно хватить до конца 2026 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Dell предупредила о стагнации рынка ПК — массовый переход на Windows 11 забуксовал
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены
Lenovo убеждена, что справится с взлетевшими ценами на память лучше конкурентов
Злополучный Boeing Starliner снова начнёт летать на МКС, но теперь людей ему не доверят
Теги: hp, дефицит, память, чипы, рост цен
hp, дефицит, память, чипы, рост цен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Культовый хоррор Cold Fear в духе Resident Evil 4 вернулся из цифрового небытия в улучшенном виде и с полным переводом на русский
«Алиса, открой шторы»: «Яндекс» показал множество гаджетов для умного дома
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн 49 мин.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 2 ч.
Вдохновлённый Dead Space хоррор Cronos: The New Dawn продался в количестве 500 тыс. копий менее чем за три месяца после выхода 2 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 3 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 4 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 4 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 5 ч.
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории» 5 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 5 ч.
Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях 5 ч.
Dell неплохо заработала на продаже ИИ-серверов и планирует заработать ещё больше 32 мин.
Thunderobot представила игровой ПК на китайском x86-чипе Hygon с 16 ядрами AMD Zen 2 ч.
Seagate создала магнитный диск на 6,9 Тбайт — из таких можно создать HDD на 55–69 Тбайт 3 ч.
TSMC сообщила о старте серийного производства 2-нм чипов 4 ч.
Продажи Tesla рушатся по всему миру — Маск увлёкся роботами, а стоило бы новыми машинами 5 ч.
Китай против Nvidia: владельцу TikTok запретили использовать «зелёные» чипы в новых дата-центрах 6 ч.
AWS вложит $26 млрд в ИИ-инфраструктуру в Индиане, покрыв расходы на новые ЛЭП и электростанции для своих ЦОД 6 ч.
Очередной рекорд разгона DDR5 — покорена планка в 13 500 МТ/с 7 ч.
Твердотельные трансформаторы сингапурской Amperesand обещают произвести революцию в питании ИИ ЦОД 7 ч.
iPhone 17 переворачивает рынок: Apple близка к тому, чтобы обогнать Samsung по поставкам смартфонов 8 ч.