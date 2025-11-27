Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации

Google приступила к развёртыванию обновлённой системы навигации в приложении «Google Карты», которая теперь будет использовать технологию искусственного интеллекта Gemini для всех режимов передвижения, включая автомобильные поездки, пешеходные и велосипедные маршруты, а также общественный транспорт. В начале ноября Gemini стал доступен только для диалоговой навигации и отчётов о дорожном движении для пользователей Android и iOS в США.

Визуально изменение сопровождается заменой четырёхцветного значка микрофона в правом верхнем углу на символ Gemini, выполненный в синем цвете. В момент активации на короткое время появляется четырёхцветное кольцо, которое затем также становится синим. Функционально Gemini полностью заменяет в навигации Google Assistant, сохраняя возможность активации по голосовой команде «Hey Google».

Пользователи могут отдавать базовые команды управления маршрутом, такие как «Построй маршрут домой», «Прекратить навигацию», «Добавить остановку», «Показать альтернативные маршруты» и так далее. Также реализована возможность получать информацию о текущем маршруте, например, уточнять «Куда ведёт следующий поворот» или «Моё время прибытия». Поддерживается поиск и взаимодействие с объектами: пользователь может запросить найти кафе рядом с пунктом назначения, где подают определённый продукт, уточнить какое блюдо в меню самое популярное или узнать когда закрывается то или иное заведение.

Особенностью системы является поддержка многоступенчатых запросов. Например, можно сначала спросить, есть ли по направлению маршрута недорогой ресторан с вегетарианскими блюдами в пределах нескольких километров, а затем дать команду «Хорошо, я еду туда». Дополнительно можно попросить добавить в календарь событие, намеченное на определённое время. На устройствах под управлением Android доступны и другие голосовые действия, включая звонки и управление опциями воспроизведения музыкой.

Помимо прочего, поскольку реализован полноценный режим работы ассистента Gemini, пользователь получает доступ к работе с другими приложениями и расширениями, и может, например, запросить обобщить последние письма из почты или включить музыку в Spotify. В начале этого месяца Google заявила, что функция навигации Gemini для «Google Карт» будет запущена «в ближайшие недели». Однако на сегодняшний день, как уточняет 9to5Google, она доступна конкретному пользователю только на одном устройстве и аккаунте соответственно.