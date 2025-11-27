Выручка производителей памяти DRAM в прошлом квартале взлетела на 30,9 %

По данным TrendForce, выручка поставщиков микросхем оперативной памяти по итогам третьего квартала текущего года последовательно увеличилась на 30,9 % до $41,4 млрд. SK hynix с учётом своего лидерства в сегменте HBM слегка опережает Samsung Electronics, занимая более трети мирового рынка против 32,6 % у соперника.

Кстати, если опираться на информацию TrendForce, именно Samsung в третьем квартале удалось добиться существенного последовательного роста выручки от реализации DRAM, сразу на 30,4 % до $13,5 млрд, тогда как лидирующая SK hynix прибавила только 12,4 % до $13,75 млрд. Прочие игроки сегмента продемонстрировали ещё более впечатляющий последовательный рост выручки. Micron прибавила 53,2 % до $10,65 млрд, а все прочие участники рынка довольствовались куда меньшими суммами.

Например, на четвёртом месте находится Nanya с ростом выручки на 84 % до $627 млн, на пятом месте расположилась Winbond с ростом выручки на 21,4 % до $222 млн, а PSMC хоть и показала рост на 62,8 %, в третьем квартале выручила скромные $33 млн. Все прочие производители DRAM сообща довольствуются 6,3 % мирового рынка, их совокупная выручка в третьем квартале выросла на 67,6 % до $2,6 млрд. Получается, что SK hynix, Samsung и Micron сообща контролируют 91,5 % мирового рынка DRAM в денежном выражении. Если южнокорейские производители последовательно свою долю сократили, то Micron её нарастила с 22 до 25,7 %.

По мнению представителей TrendForce, в текущем квартале рост выручки поставщиков DRAM замедлится из-за истощения запасов готовой продукции. Рост цен продолжится: если в контрактном сегменте DDR он достигнет 45–50 % в последовательном сравнении, то в целом по отрасли с учётом HBM он будет измеряться 50–55 %.