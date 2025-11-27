Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Выручка производителей памяти DRAM в про...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Выручка производителей памяти DRAM в прошлом квартале взлетела на 30,9 %

По данным TrendForce, выручка поставщиков микросхем оперативной памяти по итогам третьего квартала текущего года последовательно увеличилась на 30,9 % до $41,4 млрд. SK hynix с учётом своего лидерства в сегменте HBM слегка опережает Samsung Electronics, занимая более трети мирового рынка против 32,6 % у соперника.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

Кстати, если опираться на информацию TrendForce, именно Samsung в третьем квартале удалось добиться существенного последовательного роста выручки от реализации DRAM, сразу на 30,4 % до $13,5 млрд, тогда как лидирующая SK hynix прибавила только 12,4 % до $13,75 млрд. Прочие игроки сегмента продемонстрировали ещё более впечатляющий последовательный рост выручки. Micron прибавила 53,2 % до $10,65 млрд, а все прочие участники рынка довольствовались куда меньшими суммами.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

Например, на четвёртом месте находится Nanya с ростом выручки на 84 % до $627 млн, на пятом месте расположилась Winbond с ростом выручки на 21,4 % до $222 млн, а PSMC хоть и показала рост на 62,8 %, в третьем квартале выручила скромные $33 млн. Все прочие производители DRAM сообща довольствуются 6,3 % мирового рынка, их совокупная выручка в третьем квартале выросла на 67,6 % до $2,6 млрд. Получается, что SK hynix, Samsung и Micron сообща контролируют 91,5 % мирового рынка DRAM в денежном выражении. Если южнокорейские производители последовательно свою долю сократили, то Micron её нарастила с 22 до 25,7 %.

По мнению представителей TrendForce, в текущем квартале рост выручки поставщиков DRAM замедлится из-за истощения запасов готовой продукции. Рост цен продолжится: если в контрактном сегменте DDR он достигнет 45–50 % в последовательном сравнении, то в целом по отрасли с учётом HBM он будет измеряться 50–55 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дефицит DRAM усиливается: продавцов уже заставляют продавать планки памяти только в комплекте с матплатами
Цены на флеш-память взлетят на 40–50 %: все производители сократили выпуск NAND
На рынке чипов памяти начался сущий кошмар: все предложения скупаются мгновенно, а цены подскочили на 20–30 % за несколько дней
Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC
Apple столкнулась с очередным иском за использование конфликтных минералов при производстве своей продукции
Вбухивающим миллиарды в сегмент ИИ компаниям имеет смысл учитывать печальный опыт Intel
Теги: dram, trendforce, полупроводники, аналитика
dram, trendforce, полупроводники, аналитика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 5 ч.
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн 11 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 11 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 12 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 13 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 14 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 14 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 14 ч.
Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях 15 ч.
В этот день в 1996 году в США выдали патент на MP3 – формат аудио, перевернувший музыкальную индустрию 15 ч.
Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC 27 мин.
Apple столкнулась с очередным иском за использование конфликтных минералов при производстве своей продукции 2 ч.
Вбухивающим миллиарды в сегмент ИИ компаниям имеет смысл учитывать печальный опыт Intel 4 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RT500 TC ARGB: 245 ватт с одной башни? 8 ч.
Dell предупредила о стагнации рынка ПК — массовый переход на Windows 11 забуксовал 9 ч.
Nova Lake-S не потребует новых кулеров: Noctua подтвердила поддержку LGA 1954 9 ч.
Новая статья: Уйти от CISC — пойти на RISC: продолжение следует 9 ч.
HP начнёт «недосыпать» память в новые ПК — и при этом поднимет цены из-за дефицита DRAM 10 ч.
Dell неплохо заработала на продаже ИИ-серверов и планирует заработать ещё больше 10 ч.
Thunderobot представила игровой ПК на китайском x86-чипе Hygon с 16 ядрами AMD Zen 11 ч.