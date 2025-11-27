CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025

Горячо ожидаемый фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром The Witcher 4 от студии CD Projekt Red стал одной из главных премьер The Game Awards 2024, однако на появление игры в рамках предстоящей премии рассчитывать не стоит.

Соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski) в рамках нового финансового отчёта компании и отдельно у себя в микроблоге прокомментировал номинацию The Witcher 4 на The Game Awards 2025.

По словам Новаковского, ему очень радостно видеть The Witcher 4 в категории «Самая ожидаемая игра»: «Спасибо всем, кто уже проголосовал — ваша поддержка многое для нас значит».

«Мы не станем привозить новый контент на [The Game Awards] в этом году, но, как и всегда, с нетерпением ждём возможности посмотреть шоу и вместе со всеми вами воздать должное этой удивительной индустрии», — прояснил Новаковский.

Другими словами, The Witcher 4 (или любая иная новая игра от CD Projekt Red) на The Game Awards 2025 присутствовать не будет. Четвёртый «Ведьмак» ожидается не раньше 2027 года — разработка в самом разгаре.

Ранее сообщалось, что полноценная рекламная кампания The Witcher 4 начнётся лишь тогда, когда пользователи смогут совершить с игрой какие-либо действия — сделать предзаказ или загрузить что-то.

Трансляция The Game Awards 2025 начнётся 12 декабря в 3:30 по московскому времени. Среди подтверждённых премьер на шоу — новый трейлер грандиозной космической оперы Exodus от основанной ветеранами BioWare студии Archetype Entertainment.