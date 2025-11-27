Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик CD Projekt подтвердила, что не покажет T...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025

Горячо ожидаемый фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром The Witcher 4 от студии CD Projekt Red стал одной из главных премьер The Game Awards 2024, однако на появление игры в рамках предстоящей премии рассчитывать не стоит.

Источник изображений: CD Projekt Red

Источник изображений: CD Projekt Red

Соруководитель CD Projekt Михал Новаковский (Michał Nowakowski) в рамках нового финансового отчёта компании и отдельно у себя в микроблоге прокомментировал номинацию The Witcher 4 на The Game Awards 2025.

По словам Новаковского, ему очень радостно видеть The Witcher 4 в категории «Самая ожидаемая игра»: «Спасибо всем, кто уже проголосовал — ваша поддержка многое для нас значит».

«Мы не станем привозить новый контент на [The Game Awards] в этом году, но, как и всегда, с нетерпением ждём возможности посмотреть шоу и вместе со всеми вами воздать должное этой удивительной индустрии», — прояснил Новаковский.

Другими словами, The Witcher 4 (или любая иная новая игра от CD Projekt Red) на The Game Awards 2025 присутствовать не будет. Четвёртый «Ведьмак» ожидается не раньше 2027 года — разработка в самом разгаре.

Ранее сообщалось, что полноценная рекламная кампания The Witcher 4 начнётся лишь тогда, когда пользователи смогут совершить с игрой какие-либо действия — сделать предзаказ или загрузить что-то.

Трансляция The Game Awards 2025 начнётся 12 декабря в 3:30 по московскому времени. Среди подтверждённых премьер на шоу — новый трейлер грандиозной космической оперы Exodus от основанной ветеранами BioWare студии Archetype Entertainment.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам
Создатель инди-хита Megabonk отказался от номинации на The Game Awards 2025 по веской причине
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга
Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях
Теги: the witcher 4, cd projekt red, cd projekt, ролевой экшен, the game awards 2025
the witcher 4, cd projekt red, cd projekt, ролевой экшен, the game awards 2025
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 5 ч.
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн 11 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 11 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 12 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 13 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 14 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 14 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 14 ч.
Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях 15 ч.
В этот день в 1996 году в США выдали патент на MP3 – формат аудио, перевернувший музыкальную индустрию 15 ч.
Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC 27 мин.
Apple столкнулась с очередным иском за использование конфликтных минералов при производстве своей продукции 2 ч.
Вбухивающим миллиарды в сегмент ИИ компаниям имеет смысл учитывать печальный опыт Intel 4 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RT500 TC ARGB: 245 ватт с одной башни? 8 ч.
Dell предупредила о стагнации рынка ПК — массовый переход на Windows 11 забуксовал 9 ч.
Nova Lake-S не потребует новых кулеров: Noctua подтвердила поддержку LGA 1954 9 ч.
Новая статья: Уйти от CISC — пойти на RISC: продолжение следует 9 ч.
HP начнёт «недосыпать» память в новые ПК — и при этом поднимет цены из-за дефицита DRAM 10 ч.
Dell неплохо заработала на продаже ИИ-серверов и планирует заработать ещё больше 10 ч.
Thunderobot представила игровой ПК на китайском x86-чипе Hygon с 16 ядрами AMD Zen 11 ч.