Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel охотится за инженерами TSMC в Ариз...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel охотится за инженерами TSMC в Аризоне — зарплаты обещают на 20–30 % выше

Если верить тайваньскому изданию Liberty Times, все рассуждения руководства Intel о свободе выбора работодателя могут иметь отношение не только к скандалу с приёмом на работу бывшего старшего вице-президента TSMC, но и охотой за кадрами меньшего масштаба. По слухам, Intel сейчас активно переманивает специалистов TSMC в Аризоне, где у последней недавно начало работать передовое предприятие по выпуске чипов.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Поскольку у Intel в этом штате тоже имеется несколько предприятий, вопрос с переездом для потенциальных «перебежчиков» будет не таким болезненным. Как отмечается, Intel завлекает специалистов TSMC не только увеличенным на 20–30 % размером оплаты труда, но и видимостью более низкой функциональной нагрузки, которая обещает быть вдвое ниже. Возможно, такое расхождение объясняется различиями в корпоративной культуре Тайваня и США, ведь если в первом случае сверхурочная работа и ночные визиты на производство для срочного устранения проблем являются обычным делом, то в США всё подчинено строгому распорядку и принципу «обед по расписанию».

Напомним, что именно в Аризоне Intel недавно начала выпуск чипов по технологии 18A, а первое из предприятий TSMC в этом штате специализируется на выпуске достаточно продвинутых 4-нм изделий. Другими словами, полученный на этой площадке TSMC опыт легко может быть использован инженерами в случае перехода в Intel — с соблюдением всех ограничений, связанных с коммерческой тайной, разумеется. По данным тайваньских источников, Intel в этой затее уже преуспела, приняв на работу нескольких выходцев из TSMC.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Трамп хочет обучать американских полупроводниковых специалистов на Тайване и предлагает за это скидку на пошлины
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
TSMC построит на Тайване ещё три фабрики 2-нм чипов и ускорит освоение этого техпроцесса в США
Выручка производителей памяти DRAM в прошлом квартале взлетела на 30,9 %
Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC
Apple столкнулась с очередным иском за использование конфликтных минералов при производстве своей продукции
Теги: intel, tsmc, аризона, кадровые перестановки, производство микросхем
intel, tsmc, аризона, кадровые перестановки, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 5 ч.
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн 11 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 11 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 12 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 13 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 14 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 14 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 14 ч.
Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях 15 ч.
В этот день в 1996 году в США выдали патент на MP3 – формат аудио, перевернувший музыкальную индустрию 15 ч.
Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC 27 мин.
Apple столкнулась с очередным иском за использование конфликтных минералов при производстве своей продукции 2 ч.
Вбухивающим миллиарды в сегмент ИИ компаниям имеет смысл учитывать печальный опыт Intel 4 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RT500 TC ARGB: 245 ватт с одной башни? 8 ч.
Dell предупредила о стагнации рынка ПК — массовый переход на Windows 11 забуксовал 9 ч.
Nova Lake-S не потребует новых кулеров: Noctua подтвердила поддержку LGA 1954 9 ч.
Новая статья: Уйти от CISC — пойти на RISC: продолжение следует 9 ч.
HP начнёт «недосыпать» память в новые ПК — и при этом поднимет цены из-за дефицита DRAM 10 ч.
Dell неплохо заработала на продаже ИИ-серверов и планирует заработать ещё больше 10 ч.
Thunderobot представила игровой ПК на китайском x86-чипе Hygon с 16 ядрами AMD Zen 11 ч.