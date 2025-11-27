Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel уверена в невиновности нанятого ею...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC

На этой неделе история с приёмом на работу в Intel бывшего старшего вице-президента TSMC Вэй-Цзэнь Ло (Wei-Jen Lo) получила развитие, когда бывший работодатель подал против него иск, подозревая в получении неправомерного доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Новый работодатель в лице Intel начал его защищать, утверждая, что не видит причин сомневаться в порядочности выходца из TSMC.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Более того, поскольку Ваэ-Цзэнь Ло ранее потратил 18 лет в штате Intel, эта компания фактически приветствует его возвращение, как следует из официального письма, направленного производителем чипов в адрес Nikkei Asian Review. «Вэй-Цзэнь пользуется большим уважением в полупроводниковой отрасли за свои честность, лидерские качества и технические познания», — отмечает Intel. После ухода из TSMC, напомним, он был принят на должность исполнительного вице-президента Intel, но тайваньские правоохранительные органы опасаются, что Вэй-Цзэнь Ло мог прихватить техническую документацию, касающуюся передовых литографических технологий, и потом может воспользоваться ею в ущерб не только TSMC, но и всей экономике Тайваня.

За год до своей отставки из TSMC Вэй-Цзэнь Ло был переведён на роль консультанта, но продолжал получать доступ к информации, имеющей отношение к исследованиям и разработкам компании. Подписав необходимые документы о неразглашении коммерческих секретов TSMC, он в момент оформления выходного пособия сообщил руководству, что намерен перейти на работу в академическое учреждение, но в действительности устроился в конкурирующую Intel.

«Исходя из того, что нам известно, мы не можем полагать, что обвинения в адрес господина Ло имеют под собой основания. Свобода выбора работы, применения своих навыков и перемещения между компаниями была краеугольным камнем инновации в полупроводниковой отрасли с ранних дней», — заявляет Intel в своих комментариях для Nikkei. По словам процессорного гиганта, перемещение ценных кадров между компаниями является обычным делом и нормальной частью отрасли, в этой ситуации нет ничего особенного. В порядочности и высоких профессиональных стандартах собственного персонала Intel уверена, как отмечается в её комментариях.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), по данным ресурса Oregon Live, обратился к сотрудникам компании по этому вопросу в рамках специальной рассылки. Он также заявил, что обвинения в адрес нанятого Вэй-Цзэнь Ло лишены оснований, и он продолжает пользоваться «полной поддержкой Intel». Вернувшийся в компанию ветеран будет работать в сфере организации производства, в части технологий упаковки чипов. Процессорному гиганту этот руководитель будет больше полезен благодаря своим связям в отрасли, а не доступу к технологиям конкурента.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC подала в суд на бывшего топ-менеджера, который переметнулся в Intel
«Это слухи и домыслы»: Тан отверг причастность Intel к воровству технологий TSMC
Intel наняла ветерана TSMC — теперь его подозревают в краже секретов о техпроцессах тоньше 2 нм
Apple столкнулась с очередным иском за использование конфликтных минералов при производстве своей продукции
TSMC сообщила о старте серийного производства 2-нм чипов
Китай против Nvidia: владельцу TikTok запретили использовать «зелёные» чипы в новых дата-центрах
Теги: intel, tsmc, кадровые перестановки, шпионаж, производство микросхем
intel, tsmc, кадровые перестановки, шпионаж, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 5 ч.
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн 11 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 11 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 12 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 13 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 14 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 14 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 14 ч.
Переосмысление классики психологических квестов: культовая российская игра Sublustrum получит новую жизнь на ПК и консолях 15 ч.
В этот день в 1996 году в США выдали патент на MP3 – формат аудио, перевернувший музыкальную индустрию 15 ч.
Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC 27 мин.
Apple столкнулась с очередным иском за использование конфликтных минералов при производстве своей продукции 2 ч.
Вбухивающим миллиарды в сегмент ИИ компаниям имеет смысл учитывать печальный опыт Intel 4 ч.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RT500 TC ARGB: 245 ватт с одной башни? 8 ч.
Dell предупредила о стагнации рынка ПК — массовый переход на Windows 11 забуксовал 9 ч.
Nova Lake-S не потребует новых кулеров: Noctua подтвердила поддержку LGA 1954 9 ч.
Новая статья: Уйти от CISC — пойти на RISC: продолжение следует 9 ч.
HP начнёт «недосыпать» память в новые ПК — и при этом поднимет цены из-за дефицита DRAM 10 ч.
Dell неплохо заработала на продаже ИИ-серверов и планирует заработать ещё больше 10 ч.
Thunderobot представила игровой ПК на китайском x86-чипе Hygon с 16 ядрами AMD Zen 11 ч.