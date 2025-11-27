Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC

На этой неделе история с приёмом на работу в Intel бывшего старшего вице-президента TSMC Вэй-Цзэнь Ло (Wei-Jen Lo) получила развитие, когда бывший работодатель подал против него иск, подозревая в получении неправомерного доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну. Новый работодатель в лице Intel начал его защищать, утверждая, что не видит причин сомневаться в порядочности выходца из TSMC.

Более того, поскольку Ваэ-Цзэнь Ло ранее потратил 18 лет в штате Intel, эта компания фактически приветствует его возвращение, как следует из официального письма, направленного производителем чипов в адрес Nikkei Asian Review. «Вэй-Цзэнь пользуется большим уважением в полупроводниковой отрасли за свои честность, лидерские качества и технические познания», — отмечает Intel. После ухода из TSMC, напомним, он был принят на должность исполнительного вице-президента Intel, но тайваньские правоохранительные органы опасаются, что Вэй-Цзэнь Ло мог прихватить техническую документацию, касающуюся передовых литографических технологий, и потом может воспользоваться ею в ущерб не только TSMC, но и всей экономике Тайваня.

За год до своей отставки из TSMC Вэй-Цзэнь Ло был переведён на роль консультанта, но продолжал получать доступ к информации, имеющей отношение к исследованиям и разработкам компании. Подписав необходимые документы о неразглашении коммерческих секретов TSMC, он в момент оформления выходного пособия сообщил руководству, что намерен перейти на работу в академическое учреждение, но в действительности устроился в конкурирующую Intel.

«Исходя из того, что нам известно, мы не можем полагать, что обвинения в адрес господина Ло имеют под собой основания. Свобода выбора работы, применения своих навыков и перемещения между компаниями была краеугольным камнем инновации в полупроводниковой отрасли с ранних дней», — заявляет Intel в своих комментариях для Nikkei. По словам процессорного гиганта, перемещение ценных кадров между компаниями является обычным делом и нормальной частью отрасли, в этой ситуации нет ничего особенного. В порядочности и высоких профессиональных стандартах собственного персонала Intel уверена, как отмечается в её комментариях.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan), по данным ресурса Oregon Live, обратился к сотрудникам компании по этому вопросу в рамках специальной рассылки. Он также заявил, что обвинения в адрес нанятого Вэй-Цзэнь Ло лишены оснований, и он продолжает пользоваться «полной поддержкой Intel». Вернувшийся в компанию ветеран будет работать в сфере организации производства, в части технологий упаковки чипов. Процессорному гиганту этот руководитель будет больше полезен благодаря своим связям в отрасли, а не доступу к технологиям конкурента.