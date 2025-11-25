Сегодня 25 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники TSMC подала в суд на бывшего топ-менедже...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TSMC подала в суд на бывшего топ-менеджера, который переметнулся в Intel

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co подала иск против бывшего старшего вице-президента Вэй-Цзэнь Ло (Wei-Jen Lo). По словам юристов TSMC, существует «высокая вероятность» передачи конфиденциальных корпоративных данных компании Intel. Ранее тайваньская прокуратура начала расследование, подозревая бывшего старшего вице-президента в нарушении закона о национальной безопасности.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

TSMC заявила, что Ло сообщил главному юрисконсульту компании чипов Сильвии Фанг (Sylvia Fang) во время собеседования перед уходом на пенсию, что переходит в академическое учреждение и подтвердил понимание условий подписанных им соглашений о неразглашении и неконкуренции.

Однако, после отставки Ло присоединился к Intel в качестве исполнительного вице-президента. По мнению юристов TSMC «существует высокая вероятность, что Ло использует, разглашает, раскрывает, передаёт или информирует Intel о коммерческих секретах и ​​конфиденциальной информации TSMC, что может привести к судебным искам, включая требования о возмещении ущерба».

Ло работал к TSMC в качестве вице-президента с 2004 года и был повышен до старшего вице-президента в 2014 году. Он официально ушёл из TSMC в июле этого года. TSMC сообщила, что в марте 2024 года Ло был переведён в подразделение, не связанное с исследованиями и разработками, но продолжал встречаться с сотрудниками отделов исследований и разработок, получая информацию о передовых технологиях TSMC, включая текущие, планируемые и перспективные.

Intel от комментариев воздержалась. На прошлой неделе генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) отверг причастность Intel к воровству технологий TSMC: «Это слухи и домыслы. Они не имеют под собой основы. Мы уважаем интеллектуальную собственность».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Это слухи и домыслы»: Тан отверг причастность Intel к воровству технологий TSMC
Intel наняла ветерана TSMC — теперь его подозревают в краже секретов о техпроцессах тоньше 2 нм
TSMC категорически отрицает переговоры с Intel о партнёрстве
Huawei похвалилась продажами 10 млн складных смартфонов и закрепила лидерство на рынке
Дефицит оперативной памяти выходит из-под контроля — магазины стали отказываться от фиксированных цен
TSMC построит на Тайване ещё три фабрики 2-нм чипов и ускорит освоение этого техпроцесса в США
Теги: tsmc, intel, корпоративные секреты, утечка, судебный иск
tsmc, intel, корпоративные секреты, утечка, судебный иск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Apple перекрыла один из главных каналов поставок дешёвых iPhone в Россию
Сооснователь Google Ларри Пейдж стал вторым богатейшим человеком в мире благодаря Gemini 3
Китай запустил первую в своей истории спасательную космическую миссию
Москвичи ежегодно тратят на видеоигры 320 миллиардов рублей — это почти 85 % от общего показателя по России
Конец эпохи Windows 10 спровоцировал миграцию пользователей на Linux 60 мин.
Google вернула себе трон ИИ: Gemini 3 разгромила конкурентов в тестах 3 ч.
Стример взялся проходить Minecraft на принтере, который печатает новый кадр раз в две секунды 3 ч.
Yandex B2B Tech открыла доступ к Alice AI LLM — самому мощному семейству нейросетей «Яндекса» 4 ч.
«Просто бальзам на измученную геймерскую душу»: пользователи Steam оценили российскую ролевую игру Of Ash and Steel в духе «Готики» 4 ч.
Если научить ИИ маленькому обману, он начнёт жульничать систематически — Anthropic открыла вредную склонность ИИ 4 ч.
Утечка: российские фанаты «Принца Персии» опубликовали запись внутреннего показа ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 5 ч.
В «Яндекс Картах» появился ИИ-помощник — он даёт подробные и актуальные подсказки 6 ч.
Google отчаянно защищает AdX от принудительной продажи: отделить рекламный бизнес технически невозможно 9 ч.
Ошибка Windows 11 24H2 приводит к сбоям в «Проводнике» и меню «Пуск» 9 ч.
Нехватка ИИ-мощностей и проблемы с производительностью вынудили многих клиентов AWS обратиться к конкурентам 37 мин.
Huawei представила сверхтонкий складной смартфон Mate X7 с большим 8" дисплеем и флагманской камерой за $1830 50 мин.
В России представили компьютерное кресло за 5 млн рублей — с золотом, бриллиантами и «позвоночником» 2 ч.
Что будет, если чёрная дыра пролетит через человека? Учёные впервые дали научный ответ 2 ч.
Huawei представила «спутниковую рацию» для запястья — смарт-часы Watch Ultimate 2 за $915 2 ч.
Huawei похвалилась продажами 10 млн складных смартфонов и закрепила лидерство на рынке 2 ч.
«Миссия Генезис» — США бросят силы на развитие ИИ для научных открытий 3 ч.
Трамп утвердил «миссию Genesis» — национальную программу развития ИИ масштаба Манхэттенского проекта 3 ч.
AWS потратит $50 млрд на расширение облачных мощностей для правительства США: +1,3 ГВт на ИИ и HPC 3 ч.
Meta готова снизить зависимость от Nvidia и потратить миллиарды долларов на чипы от Google 4 ч.