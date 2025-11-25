TSMC подала в суд на бывшего топ-менеджера, который переметнулся в Intel

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co подала иск против бывшего старшего вице-президента Вэй-Цзэнь Ло (Wei-Jen Lo). По словам юристов TSMC, существует «высокая вероятность» передачи конфиденциальных корпоративных данных компании Intel. Ранее тайваньская прокуратура начала расследование, подозревая бывшего старшего вице-президента в нарушении закона о национальной безопасности.

TSMC заявила, что Ло сообщил главному юрисконсульту компании чипов Сильвии Фанг (Sylvia Fang) во время собеседования перед уходом на пенсию, что переходит в академическое учреждение и подтвердил понимание условий подписанных им соглашений о неразглашении и неконкуренции.

Однако, после отставки Ло присоединился к Intel в качестве исполнительного вице-президента. По мнению юристов TSMC «существует высокая вероятность, что Ло использует, разглашает, раскрывает, передаёт или информирует Intel о коммерческих секретах и ​​конфиденциальной информации TSMC, что может привести к судебным искам, включая требования о возмещении ущерба».

Ло работал к TSMC в качестве вице-президента с 2004 года и был повышен до старшего вице-президента в 2014 году. Он официально ушёл из TSMC в июле этого года. TSMC сообщила, что в марте 2024 года Ло был переведён в подразделение, не связанное с исследованиями и разработками, но продолжал встречаться с сотрудниками отделов исследований и разработок, получая информацию о передовых технологиях TSMC, включая текущие, планируемые и перспективные.

Intel от комментариев воздержалась. На прошлой неделе генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) отверг причастность Intel к воровству технологий TSMC: «Это слухи и домыслы. Они не имеют под собой основы. Мы уважаем интеллектуальную собственность».