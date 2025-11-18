Сегодня 18 ноября 2025
Новости Hardware
Intel наняла ветерана TSMC — теперь его подозревают в краже секретов о техпроцессах тоньше 2 нм

По информации Liberty Times, бывший старший вице-президент TSMC Вэй-Цзэнь Ло (Wei-Jen Lo) может принять непосредственное участие в освоении компанией Intel передовых техпроцессов тоньше 2 нм, поскольку он в конце октября возглавил профильные разработки и исследования этой американской корпорации в статусе вице-президента.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

По слухам, на заслуженный отдых со своего прежнего места работы бывший старший вице-президент TSMC отправился ещё в июле, воспользовавшись служебными полномочиями для получения копий документации, связанной с выпуском полупроводниковой продукции по технологиям A16, A14 и более «грубой» 2-нм. Информация о подобных действиях бывшего руководителя дошла до TSMC, и теперь компания проводит служебное расследование. До ухода Вэй-Цзэнь Ло на пенсию запрос на получение доступа к такой документации ни у кого не вызывал вопросов и являлся частью обычных рабочих процессов компании TSMC.

Если сведения об этой утечке подтвердятся, это станет уже вторым случаем промышленного шпионажа в ущерб интересам TSMC за последние несколько месяцев. В конце августа, напомним, трём бывшим сотрудникам компании были предъявлены обвинения с промышленном шпионаже, им грозит от 7 до 14 лет лишения свободы. В деле оказалась замешана и японская компания Tokyo Electron, в которую поступил на работу один из обвиняемых, но она наличие у неё дурных намерений всячески отрицает.

Intel ещё при прежнем генеральном директоре Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger) пыталась наверстать упущенное в технологической гонке с TSMC. Компания уже приступила к массовому производству чипов по технологии 18A собственной разработки, а опытный выпуск компонентов по технологии 14A стартует в 2027 году. При этом TSMC пока освоила 2-нм техпроцесс, а выпуск чипов по технологии A16 рассчитывает начать во второй половине 2026 года. Вэй-Цзэнь Ло проработал в TSMC более 20 лет, за это время специалистам компании удалось зарегистрировать более 1500 патентов. Высокое доверие со стороны основателя TSMC позволило ему оставаться в должности до 75 лет, хотя обычно руководители компании уходят на пенсию в 67 лет. Вопрос теперь заключается в том, какую ответственность может понести бывший старший вице-президент TSMC, если будет доказано, что он попытался использовать технологии прежнего работодателя на новом месте работы без его ведома.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tsmc, intel, литография, производство микросхем, полупроводники
