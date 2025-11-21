Сегодня 21 ноября 2025
«Это слухи и домыслы»: Тан отверг причастность Intel к воровству технологий TSMC

Тайваньские правоохранители всерьёз взялись за расследование в отношении бывшего старшего вице-президента TSMC Вэй-Цзэнь Ло (Wei-Jen Lo), которого подозревают в неправомерном получении доступа к информации о передовых технологиях изготовления чипов накануне своего запланированного выхода на пенсию. Поскольку пресса приписала Intel статус заинтересованной стороны в получении этой информации, главе компании пришлось выступить с опровержением.

Источник изображения: Intel

Как отмечает Bloomberg, генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) на полях церемонии награждения отраслевой ассоциации SIA в Сан-Хосе в минувший четверг заявил по поводу недавних публикаций про Вэй-Цзэнь Ло: «Это слухи и домыслы. Они не имеют под собой основы. Мы уважаем интеллектуальную собственность». Корпорация Intel использовала присутствие своего руководства на мероприятии, чтобы вручить фирменную награду имени основателя Intel Роберта Нойса (Robert Noyce) генеральному директору TSMC Си-Си Вэю (C.C. Wei) и бывшему председателю совета директоров компании Марку Лю (Mark Liu).

По данным Bloomberg, компания TSMC начала собственное расследование в отношении бывшего старшего вице-президента Ло, но пока нет информации о том, чтобы она пришла к какому-то выводу в этой сфере. Непосредственно перед выходом на пенсию в июле текущего года Ло занимался формированием корпоративной стратегии развития, а также отвечал за освоение передовых технологий производства чипов. До перехода в TSMC в 2004 году Вэй-Цзэнь Ло успел поработать в Intel и даже руководил предприятием по производству чипов в Калифорнии. Он обладает учёной степенью местного университета Беркли в сфере физики и химии. По слухам, в конце октября ветеран отрасли вернулся в Intel, чтобы возглавить прикладные разработки в должности вице-президента.

Теги: intel, tsmc, полупроводники, производство микросхем, лип-бу тан
