Сегодня 27 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Человекоподобные роботы UBTech начнут сл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Человекоподобные роботы UBTech начнут служить на границе Китая и Вьетнама

Среди множества производителей человекообразных роботов в Китае компания UBTech выделяется наличием серьёзных амбиций и немалых успехов в практическом использовании своей продукции. Робототехнические изделия этой марки уже применяются на производственных предприятиях КНР, а вскоре они поступят на службу в профильное ведомство, выполняя вспомогательные функции на границе с Вьетнамом.

Источник изображения: UBTech Robotics

Источник изображения: UBTech Robotics

Как сообщает South China Morning Post, компании UBTech Robotics удалось выиграть конкурс на сумму $37 млн, по условиям которого она отправит в приграничный город Фанчэнган партию человекоподобных роботов Walker S2, которые характеризуются способностью самостоятельно менять свою батарею. На пунктах пропуска на границе с Вьетнамом им будет поручено взаимодействие с туристами и персоналом, логистические операции, досмотр грузов и патрулирование местности.

Напомним, UBTech пообещала до конца этого года отгрузить клиентам 500 человекоподобных роботов, по итогам следующего увеличить это количество в десять раз, а ещё через год удвоить до 10 000 штук. Серийные поставки Walker S2 начнутся в декабре, компания уже располагает заказами на общую сумму $155 млн.

Пограничная служба КНР является не единственным государственным ведомством, использующим человекоподобных роботов в рамках эксперимента. Китайская полиция применяет роботов для патрулирования улиц в Шэньчжэне, Шанхае и Чэнду. В Шэньчжэне человекоподобные роботы применяются на таможне для обработки грузов и анализа документации, они используют большие языковые модели DeepSeek. Человекоподобные роботы, поддерживающие голосовой интерфейс на нескольких языках, нередко применяются китайскими властями для взаимодействия с туристами. Подобные эксперименты призваны показать гражданам других стран уровень технического прогресса, достигнутый китайской промышленностью.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
UBTech удесятерит выпуск гуманоидных роботов в 2026-м — и хочет снизить их себестоимость до $20 000
Ubtech опередила Tesla и Xpeng и первой отправила сотни роботов-гуманоидов работать на фабрики
Китай направляет усилия на робототехнику, и пекинская выставка роботов-гуманоидов — тому подтверждение
Intel охотится за инженерами TSMC в Аризоне — зарплаты обещают на 20–30 % выше
Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC
На Apple снова подали в суд за использование конфликтных минералов в iPhone и других продуктах
Теги: ubtech robotics, человекообразный робот, роботы, китай, робототехника
ubtech robotics, человекообразный робот, роботы, китай, робототехника
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Россия доставила во Францию ключевое оборудование для международного термоядерного реактора ИТЭР
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило
Суверенный фонд Саудовской Аравии столкнулся с финансовыми трудностями после покупки доли в Electronic Arts
После скандала Character.AI закрыла свободные чаты для детей — вместо них появились безопасные «Истории»
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Opera добавила в ИИ-браузер Neon минутные глубокие исследования и интеграцию с «Google Документами» 2 ч.
CD Projekt подтвердила, что не покажет The Witcher 4 на The Game Awards 2025 2 ч.
Google начала внедрять Gemini в «Google Карты» для всех режимов навигации 7 ч.
Оригинал учредительных документов Apple 1976 года уйдёт с молотка — за лот хотят выручить до $4 млн 13 ч.
Cyberpunk 2077 стала главным источником дохода CD Projekt — компания отчиталась об ударных результатах за третий квартал 13 ч.
«Новый год пришёл раньше времени»: Sony включила в декабрьскую линейку PS Plus сразу пять игр, в том числе Lego Horizon Adventures и Killing Floor 3 15 ч.
Продажи Cyberpunk 2077 превысили 35 миллионов копий, а команда Cyberpunk 2 растёт не по дням, а по часам 15 ч.
ЕС откажется от сканирования переписок — ИТ-гиганты выиграли битву за конфиденциальность пользователей 16 ч.
Новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Dark Heresy показал в деле огрина Когга, поумневшего благодаря аугментации коры головного мозга 16 ч.
Китай штампует новые ИИ-модели еженедельно — США уже проигрывают гонку открытого ИИ 16 ч.
Почти 5 Гбайт на квадратный миллиметр: Kioxia и SanDisk готовят флеш-память рекордной плотности 13 мин.
Атмосфера Марса вовсю искрит, выяснил марсоход NASA Perseverance 17 мин.
Дизайнер превратил кроссовки Nike в полноценную ретро-консоль с играми SNES 26 мин.
Intel охотится за инженерами TSMC в Аризоне — зарплаты обещают на 20–30 % выше 2 ч.
Basis Dynamix стала основой инфраструктуры первого отечественного ядра 4G-сети оператора Т2 2 ч.
xAI потратит $375 млн на аккумуляторное хранилище Tesla Megapack и построит солнечную электростанцию для ИИ ЦОД Colossus 3 ч.
Выручка производителей памяти DRAM в прошлом квартале взлетела на 30,9 % — и это только начало 3 ч.
Intel уверена в невиновности нанятого ею бывшего старшего вице-президента TSMC 3 ч.
На Apple снова подали в суд за использование конфликтных минералов в iPhone и других продуктах 4 ч.
В ИИ очень легко переинвестировать, показал печальный опыт Intel 6 ч.