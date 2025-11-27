Сегодня 27 ноября 2025
После провала iPhone Air китайские бренды передумали выпускать сверхтонкие смартфоны

Не прошло и трёх месяцев с анонса iPhone Air, как общественность утвердилась во мнении, что тонкий смартфон от Apple провалился в продаже, и компания была вынуждена либо значительно сократить, либо полностью остановить его производство. Это повлияло и на планы китайских брендов в отношении собственных тонких смартфонов.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Стартовая партия iPhone 17 Pro была распродана довольно быстро, обратили внимание эксперты, а вот iPhone Air ещё долгое время оставался доступным для быстрой доставки. Впоследствии поступило ещё несколько сообщений, что интерес потребителей к этой модели оказался достаточно скромным — вплоть до того, что Apple приняла решение вообще прекратить производство устройства. Со схожей проблемой столкнулась Samsung, которая решила не выпускать в следующем году преемника Galaxy S25 Edge.

На ситуацию обратили внимание и китайские производители, которые первоначально также намеревались выпускать собственные Android-смартфоны в тонком корпусе — теперь же, передаёт DigiTimes, они либо заморозили, либо вообще отменили собственные проекты аналогов iPhone Air. Такое решение, в частности, приняли Xiaomi, Oppo и Vivo. Apple обычно не раскрывает показателей продаж отдельных продуктов, но на слабый спрос на iPhone Air указывают слишком много косвенных признаков, в том числе провал Samsung Galaxy S25 Edge. Рынок таких устройств оказался небольшим — по крайней мере, с теми ценами, которые запросили американский и корейский технологические гиганты.

apple, iphone air, китай
