Власти США обсуждают планы организации производства на территории страны при участии Kioxia и SanDisk

О росте цен на память в последнее время принято много говорить, но он наиболее отчётливо проявляется именно в сегменте DRAM, тогда как NAND плетётся в хвосте и только начинает отходить от затяжного кризиса перепроизводства, вызванного пандемией. В любом случае, источники приписывают властям США обсуждение плана по локализации производства NAND при участии Kioxia и SanDisk.

С учётом наличия у американской Micron Technology предприятий по производству твердотельной памяти NAND, инициатива может показаться избыточной, но на фоне сохраняющегося бума ИИ наличие альтернативных производителей в пределах страны будет не лишним. Тем более, что цены на NAND тоже начали расти, привлекая к профильной деятельности имеющие соответствующий опыт компании. В следующем году, например, сотрудничающие более 20 лет компании Kioxia и SanDisk намерены увеличить свои капитальные затраты на 41 % до $4,5 млрд, сосредоточившись на расширении производства чипов поколения BiCS8 и разработке BiCS9.

С другой стороны, в период с июля по сентябрь включительно Kioxia столкнулась со снижением чистой прибыли на 62 %, поскольку структура поставок её продукции сильно зависела от сегмента смартфонов (на 35 %), а сезонный спрос в этой рыночной нише не был впечатляющим. Японские источники, на которые ссылается TrendForce, сообщили о подготовке властями США плана по строительству на территории страны предприятия по выпуску NAND, с привлечением Kioxia и SanDisk в качестве лидирующих инвесторов. Пока обсуждение плана идёт с трудом, поскольку производители не могут договориться о размере инвестиций, а ещё их смущает потенциальное регуляторное противодействие Китая.

На рынке есть и те игроки, которые одновременно выпускают DRAM и NAND. Лидеры сегмента в лице Samsung, SK hynix и Micron, по данным южнокорейских СМИ, придерживаются сдержанного подхода к расширению производства NAND в следующем году. Фактически, в текущем полугодии они даже сократили выпуск флеш-памяти, что способствовало дополнительному росту цен. Samsung на этапе обсуждения контрактов на поставку NAND в следующем году собирается увеличить цены на 20–30 %. При этом SK hynix на 10 % сократила объёмы выпуска твердотельной памяти, а Micron на своём предприятии в Сингапуре придерживается схожей тактики.