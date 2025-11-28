Россияне показали преданность брендам своих смартфонов — больше всего любят Apple, Realme, Xiaomi и Samsung

Более половины россиян, которые в 2025 году сменили смартфоны, отдали предпочтение новой модели того же производителя — такой выбор сделали 52 % покупателей, подсчитали аналитики МТС. Годом ранее приверженных одному бренду смартфонов потребителей было меньше на 10 процентных пунктов.

В выбранных ранее брендах смартфонов россиян привлекают стабильная работа устройств и наличие экосистем с возможностью подключаться к другим гаджетам, говорят в МТС. На первом месте в списке производителей смартфонов с высоким уровнем лояльности потребителей находится Apple — её продукцию выбрали 79 % из тех, кто пользовался ей раньше; год назад этот показатель составлял 80 %. Наибольший рост лояльности показала марка Realme — если в прошлом году преданными ей хотели остаться 17 % покупателей новых устройств, то в 2025 года таких стало уже 69 %, и это второй результат. Лагерь приверженцев Xiaomi в этом году стал третьим в России с показателем 60 % — год назад компания демонстрировала 41 %, но это было второе место. На четвёртом месте оказалась Samsung, чью продукцию снова выбрали 43 % пользователей — больше, чем 37 % в прошлом году.

Realme совершила прорыв не только в рейтинге лояльности потребителей, отметили в МТС, — бренд в целом укрепил свои позиции на российском рынке с долей 14 % по итогам первых трёх кварталов 2025 года, что на 3 п.п. больше, чем за аналогичный период годом ранее. Одним из залогов успеха оказалась модель Realme Note 60X, которая с января по октябрь вошла в число самых популярных в России.

Интересно, что если владельцы смартфонов Apple, Realme и Samsung покупают новое устройство и решают сменить бренд, то чаще всего они выбирают Xiaomi. Если же сменить бренд решают владельцы Xiaomi, то с наибольшей вероятностью они покупают продукцию Apple. Такую динамику показали абоненты МТС.