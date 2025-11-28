Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро

Увещевания некоторых авторитетных инвесторов типа Майкла Бьюрри (Michael Burry) по поводу неизбежности формирования пузыря на рынке ИИ начинают раздражать руководство Nvidia, которое неожиданно начинает оправдывать все происходящие на бирже процессы. Некоторые инвесторы придерживаются более взвешенной позиции, не отвергая при этом саму идею формирования пузыря на рынке ИИ.

Например, директор по инвестициям в Bridgewater Associates Грег Дженсен (Greg Jensen), который потратил более десяти лет изучению рынка систем машинного обучения, в своём недавнем интервью дал понять, что пузырь на рынке ИИ всё ещё ожидает его участников, и его угроза не миновала. При этом он утверждает, что люди пока просто не осознают, какое количество финансовых ресурсов потребует этот рынок, и насколько он изменит все смежные отрасли экономики. Спекулятивной фазы роста, по мнению Дженсена, рынок ИИ ещё не достиг.

Ключевое отличие нынешнего бума, вызванного стремительным развитием ИИ, по словам эксперта, заключается в убеждённости лидеров компаний, что ставки в этой игре имеют поистине судьбоносный характер для всего человечества: «Они верят, что получат способность контролировать Землю и Вселенную всего через пару лет. Ими движет не стремление получить привычные прибыли, характерное для типичного цикла». Поскольку доминирует мотивация нематериального характера, капитальные расходы будут расти даже в том случае, если фундаментальные оценки будут говорить о критическом положении бизнеса и огромных долгах. Этот рынок будет развиваться по принципу «захвата ресурсов», который в технологической отрасли никогда ранее не доминировал, по мнению Дженсена.

В дефиците остаются энергия, земельные участки для центров обработки данных и передовые чипы. Ещё одним сдерживающим рост рынка фактором является нехватка квалифицированных специалистов. Как считает Дженсен, во всём мире от силы найдётся тысяча серьёзных исследователей в сфере ИИ, поэтому острая конкуренция за них со стороны работодателей сдерживает научный прогресс в настоящий период. Ситуация на рынке труда напоминает миграцию спортивных звёзд из одной команды в другую.

Инвесторы при этом будут концентрироваться на фаворитах рынка среди эмитентов. Капитальные затраты в сегменте ИИ уже достигли таких величин, которые способны оказывать влияние на ключевые факторы макроэкономики. В США, например, инвестиции в ИИ уже по итогам этого года будут определять один процентный пункт роста национального ВВП. И это только начало, по мнению Дженсена. Мир входит в более опасную фазу, когда дефицит ресурсов, рост капитальных затрат и обострение конкуренции будут создавать немало сложных ситуаций, к которым инвесторы до конца не готовы.