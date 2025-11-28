Сегодня 28 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Люди даже не представляют, насколько ИИ ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро

Увещевания некоторых авторитетных инвесторов типа Майкла Бьюрри (Michael Burry) по поводу неизбежности формирования пузыря на рынке ИИ начинают раздражать руководство Nvidia, которое неожиданно начинает оправдывать все происходящие на бирже процессы. Некоторые инвесторы придерживаются более взвешенной позиции, не отвергая при этом саму идею формирования пузыря на рынке ИИ.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Например, директор по инвестициям в Bridgewater Associates Грег Дженсен (Greg Jensen), который потратил более десяти лет изучению рынка систем машинного обучения, в своём недавнем интервью дал понять, что пузырь на рынке ИИ всё ещё ожидает его участников, и его угроза не миновала. При этом он утверждает, что люди пока просто не осознают, какое количество финансовых ресурсов потребует этот рынок, и насколько он изменит все смежные отрасли экономики. Спекулятивной фазы роста, по мнению Дженсена, рынок ИИ ещё не достиг.

Ключевое отличие нынешнего бума, вызванного стремительным развитием ИИ, по словам эксперта, заключается в убеждённости лидеров компаний, что ставки в этой игре имеют поистине судьбоносный характер для всего человечества: «Они верят, что получат способность контролировать Землю и Вселенную всего через пару лет. Ими движет не стремление получить привычные прибыли, характерное для типичного цикла». Поскольку доминирует мотивация нематериального характера, капитальные расходы будут расти даже в том случае, если фундаментальные оценки будут говорить о критическом положении бизнеса и огромных долгах. Этот рынок будет развиваться по принципу «захвата ресурсов», который в технологической отрасли никогда ранее не доминировал, по мнению Дженсена.

В дефиците остаются энергия, земельные участки для центров обработки данных и передовые чипы. Ещё одним сдерживающим рост рынка фактором является нехватка квалифицированных специалистов. Как считает Дженсен, во всём мире от силы найдётся тысяча серьёзных исследователей в сфере ИИ, поэтому острая конкуренция за них со стороны работодателей сдерживает научный прогресс в настоящий период. Ситуация на рынке труда напоминает миграцию спортивных звёзд из одной команды в другую.

Инвесторы при этом будут концентрироваться на фаворитах рынка среди эмитентов. Капитальные затраты в сегменте ИИ уже достигли таких величин, которые способны оказывать влияние на ключевые факторы макроэкономики. В США, например, инвестиции в ИИ уже по итогам этого года будут определять один процентный пункт роста национального ВВП. И это только начало, по мнению Дженсена. Мир входит в более опасную фазу, когда дефицит ресурсов, рост капитальных затрат и обострение конкуренции будут создавать немало сложных ситуаций, к которым инвесторы до конца не готовы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Мы не Enron»: Хуанг сделал странное заявление после нападок на Nvidia из-за раздувающегося ИИ-пузыря
Хуангу пришлось оправдываться, что инвесторы «не оценили» рекордную выручку Nvidia
«Покажите деньги»: инвесторы заподозрили ИИ-компании в махинациях по завышению капитализации
Крупные производители ПК нагнетают: ИИ-бум завёл рынок памяти на неизведанную территорию, и теперь можно ждать чего угодно
Китайские разработчики отправляют ИИ учиться за границу — там есть санкционные ускорители Nvidia
Человекоподобные роботы UBTech начнут служить на границе Китая и Вьетнама
Теги: ии, инвестиции, аналитика, пузырь
ии, инвестиции, аналитика, пузырь
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер предупредил, что развитие ИИ экстенсивным методом себя изжило
Paradox взяла на себя вину за провал Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и списала больше половины бюджета игры
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты
Вдохновлённый Dead Space хоррор Cronos: The New Dawn продался в количестве 500 тыс. копий менее чем за три месяца после выхода
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца 7 ч.
Airbus уже семь лет переезжает с Microsoft Office на Google Workspace, но полностью отказаться от Excel и Word всё не получается 12 ч.
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза 12 ч.
Лучше поздно, чем никогда: спустя почти десять лет Ubisoft наконец добавила достижения для Rainbow Six Siege в Steam 13 ч.
Спустя семь лет разработки Light No Fire до сих пор занимается «крошечная команда» — No Man's Sky остаётся приоритетом Hello Games 14 ч.
Слухи: датамайнеры нашли в файлах Assassin’s Creed Shadows название ремейка Assassin’s Creed IV: Black Flag 15 ч.
Премьера финального сезона «Очень странных дел» сломала Netflix 15 ч.
«Базис» идёт на IPO в декабре 16 ч.
Вот тебе, закупщик, и «Юрьев день» 17 ч.
OpenAI признала утечку данных пользователей через Mixpanel — переписки с ChatGPT остались в безопасности 17 ч.
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов 10 мин.
Рост цен на память на фоне бума ИИ подтверждается большинством участников рынка 2 ч.
Тайваньские следователи обыскали дома экс-вице-президента TSMC по делу о передаче секретов в Intel и забрали всю электронику 7 ч.
Как построить 5000-ваттный GPU будущего — Intel расскажет на ISSCC 2026 7 ч.
Новая статья: Обзор игрового WQHD IPS-монитора Gigabyte M27Q2 QD: доступный универсал 8 ч.
Сословное право доступа: из-за дефицита ИИ-серверов Alibaba Cloud вынужденно разделила клиентов на категории 9 ч.
В Китае намекнули на создание многочиповых ИИ-ускорителей, способных потягаться с Nvidia Blackwell 11 ч.
Honor представила компактный проектор с жестовым управлением и автокалибровкой за $85 11 ч.
«Руцентр» вошёл в реестр провайдеров хостинга для государственных информационных систем 12 ч.
После провала iPhone Air китайские бренды передумали выпускать сверхтонкие смартфоны 15 ч.