В Минцифры рассказали, как обойти период «охлаждения» для иностранных SIM-карт

Минцифры России выпустило рекомендации с разъяснением, каким образом владельцы иностранных SIM-карт могут восстановить доступ к связи сразу после прибытия в Россию, сократив до минимума период «охлаждения», занимающий при обычном сценарии 24 часа.

Как известно, период «охлаждения», в течение которого блокируется доступ к мобильному интернету и отправке SMS, был введён с целью для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. Он действует как для российских, так и для иностранных SIM-карт.

У абонентов российских операторов связи уже есть возможность восстановить доступ к домашней сети сразу по приезду в страну с помощью механизма подтверждения, что SIM-карта используется человеком.

Теперь аналогичной функцией смогут воспользоваться и владельцы иностранных SIM-карт. Как сообщает Минцифры, при регистрации иностранной SIM-карты в сети российского оператора пользователю на телефон поступит SMS со ссылкой для авторизации с помощью проверки через капчу. Ему будет предложено, например, сложить простой пазл или выбрать картинку с определённым предметом. После успешного прохождения проверки доступ пользователя иностранной SIM-карты к мобильному интернету и услуге отправки сообщений восстановится в течение нескольких минут.

«Введение такого механизма направлено на повышение уровня комфорта иностранных граждан, которые пользуются услугами связи в роуминге на территории России», — отметило Минцифры России.